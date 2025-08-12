Andalucía convoca ayudas para la modernización digital de Centros de Tecnificación Deportiva y de Alto Rendimiento

Archivo - Imagen de archivo de piragüistas en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, dirigida por Patricia del Pozo, ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la modernización digital de los Centros de Tecnificación Deportiva, Centros Especializados de Alto Rendimiento y Centros de Alto Rendimiento de Andalucía.

Según una nota de prensa de la Consejería de Cultura y Deporte, estas ayudas dotadas de un total de 634.179 euros, "tienen como objetivo la financiación de proyectos de inversiones destinadas a los Centros de Tecnificación, Centros Especializados de Alto Rendimiento y Centros de Alto Rendimiento andaluces".

Estos centros están dirigidos a alcanzar un alto grado de digitalización y modernización, en especial en los aspectos de análisis y mejora del rendimiento deportivo y de la planificación de entrenamientos y programas deportivos a través de herramientas digitales e inteligencia artificial.

Con respecto a quienes podrán acceder a estas ayudas, el Gobierno andaluz ha aclarado que "solo podrán optar a estas ayudas las federaciones deportivas o clubes deportivos que tengan atribuida la gestión y explotación de Centro de Tecnificación Deportiva, Centros Especializados de Alto Rendimiento y Centros de Alto Rendimiento de Andalucía donde se desarrollen programas de tecnificación deportiva, o cualquier entidad pública o privada sin ánimo de lucro que tenga atribuida la gestión y explotación de dichos centros".

La Consejería de Cultura y Deporte ha señalado que los interesados en esta convocatoria de ayudas "contarán con un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación BOJA", para presentar sus solicitudes.

Además, la tramitación se realizará de forma "exclusivamente electrónica", a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía o accediendo a los trámites de la Consejería de Cultura y Deporte en el siguiente enlace: --https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedim...--

Finalmente, han destacado que esta línea de subvenciones se enmarca dentro del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España' (PRTR), en el eje de la cohesión social y territorial, que promociona "la cohesión social y territorial, mediante el refuerzo del Estado del bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un sistema fiscal justo, y con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico y a brindar oportunidades a las próximas generaciones".