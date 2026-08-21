Andalucía crea una red autonómica para la atención a pacientes con cáncer infantil y de la adolescencia. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), perteneciente a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha creado la Red Andaluza de Atención al Cáncer Infantil y de la Adolescencia. Un modelo asistencial, ha explicado el vicepresidente primero y responsable de Sanidad en Andalucía, Antonio Sanz, que "estructura la atención a los pacientes mediante unidades de referencia y subcomités clínicos especializados que coordinarán la toma de decisiones en toda la comunidad".

Con esta red, ha asegurado Antonio Sanz en una nota, "se garantiza que todos los casos sean valorados con criterios clínicos comunes y por equipos multidisciplinares altamente especializados, con independencia del hospital o provincia de origen, reduciendo variabilidad asistencial y facilitando el acceso al recurso más adecuado en cada situación". El objetivo "es ofrecer una atención más segura, homogénea y de calidad a los menores afectados por procesos oncohematológicos", ha añadido.

La red, coordinada a través del Comité Autonómico de Coordinación Asistencial, contará con dos Unidades de Referencia de Oncohematología Pediátrica: una en el Hospital Universitario Regional de Málaga que dará cobertura a Andalucía oriental, y otra en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, para Andalucía occidental. Ambas unidades se organizan en subcomités de tumores sólidos y linfomas, y subcomités de leucemias, siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales para la asistencia de este tipo de patologías de alta complejidad.

Las unidades de oncohematología pediátrica están integradas por equipos multidisciplinares altamente especializados que reúne, entre otros profesionales, a especialistas de las áreas quirúrgicas implicadas,, diagnóstico por imagen, anatomía patológica, oncología pediátrica, hematología pediátrica, hematología de laboratorio diagnóstico biológico, inmunología, genética y o biología molecular, oncología radioterápica, especialista en cuidados paliativos pediátricos y enfermera de práctica avanzada, gestora de cuidados y/o gestora de casos, entre otras.

Además, cuentan con profesionales de trabajo social, nutrición, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología infantil y otras disciplinas de apoyo que permiten una atención integral del paciente y su familia. Este enfoque multidisciplinar, ha explicado el vicepresidente primero de la Junta, "permite un abordaje integral del paciente y de su entorno familiar". Las unidades están dirigidas a la atención de pacientes pediátricos y adolescentes con sospecha o diagnóstico de neoplasias malignas, incluyendo patologías hematológicas y oncológicas.

En concreto, atenderán casos de cáncer infantil y adolescente, incluyendo leucemias, linfomas, tumores sólidos y otras enfermedades oncohematológicas complejas en pacientes habitualmente menores de 18 años, conforme a los criterios establecidos en la normativa autonómica.

Entre sus principales ventajas de este modelo, ha afirmado Antonio Sanz, "destaca la atención coordinada en red entre los hospitales de referencia y los centros de origen, la concentración de experiencia clínica y recursos especializados, la reducción de la variabilidad clínica, la estandarización de protocolos diagnósticos y terapéuticos, la toma de decisiones consensuada a través de subcomités multidisciplinares y un acceso más ágil a técnicas avanzadas, ensayos clínicos y terapias innovadoras".