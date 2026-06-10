Andalucía dará ayudas de hasta 220.000 euros a pymes hoteleras y hosteleras para mejorar accesos y zonas comunes

Archivo - Turistas por el entorno de la Catedral de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía tiene intención de aprobar unas bases reguladoras para conceder ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a pymes hoteleras y hosteleras a fin de que estas puedan desde mejorar sus acesos y zonas comunes hasta tomar medidas con las que mitigar los efectos del cambio climático --como revestimientos climáticos de edificios, entre otras cuestiones--.

La cuantía máxima de la ayuda será de 220.000 euros y la mínima de 25.000 para el caso de proyectos de viviendas de uso turístico, alojamientos turísticos en el medio rural y actividades de hostelería; y de 50.000 para el resto de proyectos. Así se recoge en el borrador de la orden publicado por la Junta y consultado por Europa Press.

Ante las "transformaciones estructurales" del sector, las pymes turísticas tienen que afrontar "nuevos retos" que hacen necesario un "marco regulador" para conceder subvenciones dirigidas a "impulsar el crecimiento, la competitividad y la consolidación de las pequeñas y medianas empresas turísticas en Andalucía", así como para promover la adaptación climática y el compromiso ético en la actividad turística ya que las ayudas buscan "fomentar que las pymes integren en sus proyectos medidas de reducción de impactos ambientales, adaptación al cambio climático y adopción de comportamientos responsable, así como garantizar la accesibilidad a los establecimientros".

Los proyectos que serán objeto de subvención son los que estén destinados a la mejora y modernización de los establecimientos y las instalaciones; a medidas para la mitigación de emisiones y para la adaptación al cambio climático; y la mejora de la accesibilidad. Entre las actuaciones concretas que podrían beneficiarse de estas ayudas están la reforma integral o parcial de habitaciones, apartamentos, zonas comunes, espacios de restauración y otros espacios vinculados a la actividad para "mejorar el confort, la funcionalidad y la calidad percibida por la clientela"; y la adecuación de aseos y vestuarios con barras de apoyo, duchas a cota cero y espacios de giro, entre otras medidas.

Las subvenciones también cubrirán, por ejemplo, la mejora de la envolvente térmica del edificio con la instalación de sistemas de aislamiento en fachadas y cubiertas; implantación o renovación de equipos de climatización y sistemas de uso eficiente del agua, con dispositivos de reducción de caudal, doble descarga en cisternas y mecanismos de reutilización de aguas grises.

Por último, la Junta plantea ayudas con las que "favorecer la implantación de sistemas de gestión y estándares reconocidos de calidad turística, sostenibilidad, seguridad, adaptación climática, accesibilidad universal y responsabilidad social", como es el caso de la marca Q de calidad, la marca S u "otros esquemas oficiales de certificación turística, medioambiental, de accesibilidad o de responsabilidad social otorgados por administraciones públicas, organismos internacionales y otros organismos reconocidos" en el sector turístico.