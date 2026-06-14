Andalucía desarrolla una herramienta de IA que ayuda a mejorar la codificación de diagnósticos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa tecnológica Keedio han culminado el desarrollo de Smart Medical Codex, una herramienta de inteligencia artificial (IA) diseñada para mejorar la codificación de diagnósticos y procedimientos mediante el estándar CIE-10 --el sistema internacional de clasificación de enfermedades establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)--. La firma del acuerdo de explotación de esta herramienta informática "formaliza una colaboración público-privada de gran valor".

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, este acuerdo ha sido gestionado desde la Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi) y la Oficina de Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA), de la Fundación Progreso y Salud.

La codificación clínica es el proceso por el que los profesionales sanitarios traducen los diagnósticos y procedimientos recogidos en la historia clínica hospitalaria de cada paciente a códigos alfanuméricos estandarizados, "imprescindibles para la gestión de los hospitales, la planificación sanitaria y la investigación". Se trata de una tarea "laboriosa y altamente especializada" que, en la actualidad, se realiza de forma manual por los documentalistas clínicos o con sistemas de codificación menos avanzados.

De este modo, Smart Medical Codex, mediante el uso de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (PLN), detecta la información relevante en los textos clínicos y propone automáticamente los códigos CIE-10 más adecuados. Posteriormente, el documentalista valida o corrige esta asignación, además de disponer de una amplia funcionalidad para realizar una codificación válida. Con cada interacción, el sistema aprende y mejora su precisión.

Asimismo, entrenada con millones de informes de alta hospitalaria, la herramienta está diseñada para asistir --no sustituir-- a los profesionales de codificación clínica, "facilitando la identificación de diagnósticos y procedimientos relevantes dentro de grandes volúmenes de texto". Además, permite acceder a fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad para "verificar las propuestas de codificación, contribuyendo también a reducir la variabilidad entre e intra profesionales y evitando la pérdida de información clínica relevante", especialmente en hospitales de alta complejidad.

El impacto de esta herramienta para el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es "significativo". Smart Medical Codex reduce los errores en la codificación y mejora la precisión de la codificación de información clínica hospitalaria, lo que redundará también en "una mejora de la gestión y la planificación de los recursos sanitarios".

Igualmente, el acuerdo rubricado representa un ejemplo de "cómo el modelo de codesarrollo público-privado de tecnologías, donde ambas partes aportan recursos y conocimientos, puede generar soluciones tecnológicas de alto valor que revierten en la mejora del servicio prestado a la ciudadanía andaluza". El proyecto ha sido liderado por profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (HUVR) con responsabilidades clave en innovación y documentación clínica.

Entre ellos destacan, el líder del proyecto y jefe de sección de Innovación Tecnológica, Carlos Luis Parra Calderón; el anterior responsable del área de codificación del Servicio de Documentación Clínica, Carlos Álvarez Delgado; la coordinadora de codificación, María del Mar Sánchez Aguilar; y la jefa de sección de Documentación Clínica, Ana María Díez. Su colaboración ha permitido adaptar la herramienta a las necesidades reales de los equipos de codificación de un centro hospitalario de "gran complejidad" como el Virgen del Rocío.

Según ha destacaco el doctor Parra, "Smart Medical Codex supone un avance decisivo para facilitar el trabajo de los profesionales de codificación clínica, mejorando su eficiencia y reduciendo la variabilidad en los resultados, lo que repercute directamente en la calidad de la información sanitaria y en la planificación del sistema".

En este sentido, el proyecto tiene su origen en octubre de 2021, cuando Fisevi y la OTT-SSPA de una parte, y Keedio por otra, suscribieron un acuerdo de subcontratación en el marco de la convocatoria de ayudas de Red.es para proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales. Posteriormente, en junio de 2025, ambas entidades pusieron en marcha una prueba piloto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío para validar la herramienta en un entorno clínico real, cuyos resultados han dado lugar al acuerdo de explotación ahora firmado.

Actualmente, la herramienta ha comenzado a utilizarse en entornos clínicos "reales" como es el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe con unos resultados óptimos. Se espera que, tras la firma de este acuerdo, se pueda implantar en otros centros hospitalarios tanto públicos como privados que ya están en conversaciones con Keedio.

La herramienta está diseñada para integrarse de forma transparente en los sistemas de información hospitalaria (HIS) existentes. Cumple con las normativas europeas y nacionales de protección de datos (RGPD y LOPD), "garantizando la confidencialidad de la información de los pacientes", y ha sido desarrollada con capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos clínicos "sin pérdida de rendimiento".

Por último, este desarrollo es una muestra del compromiso del SSPA con la innovación tecnológica aplicada a la mejora asistencial. Los equipos investigadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío junto a los ingenieros de Keedio han demostrado una vez más su capacidad para liderar proyectos de vanguardia que sitúan a Andalucía en la primera línea de la transformación digital de la sanidad pública.