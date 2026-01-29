Andalucía destaca la labor de la Fundación Ronald McDonald en Sevilla con familiares de menores ingresados

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este jueves la labor de la Casa Ronald McDonald de Sevilla, galardonada en la tercera edición del Premio Imprescindibles, organizado por Grupo Joly y patrocinado por Fundación Unicaja. "Este reconocimiento es más que merecido porque la Casa Ronald McDonald ofrece refugio, acompañamiento y el calor de un hogar a niños que atraviesan tratamientos hospitalarios largos y a sus familias en momentos muy difíciles", ha afirmado la consejera, subrayando la importancia de recursos como este que proporcionan apoyo integral a quienes más lo necesitan.

En su intervención, recogida en una nota, en el acto de entrega del galardón, que ha contado con la presencia del presidente del Grupo Joly, José Joly; el director de Diario de Sevilla, David Fernández; el director de Actividades Sociales de la Fundación Bancaria Unicaja, Miguel Gil; el presidente de la Casa de Ronald Mcdonald en Sevilla, Miguel Liaño; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso, y la delegada territorial del ramo en Sevilla, María Luisa Cava, entre otras autoridades.

López ha remarcado que este recurso no sólo brinda un espacio físico "donde los pequeños valientes pueden seguir siendo niños, sino que también acompaña a sus familias, proporcionándoles consuelo, comprensión y un lugar seguro donde apoyarse en los momentos más complicados". La titular de Inclusión Social también ha destacado que la familia "es lo más importante, donde empieza todo: donde aprendemos el cariño, el respeto, la dignidad y el amor, y donde encontramos refugio tanto en los buenos como en los malos momentos".

"Cuando los golpes de la vida llegan en forma de enfermedad infantil, estos niños nos enseñan lecciones de fortaleza y esperanza. La Fundación Ronald McDonald está ahí para acogerlos a ellos y a sus padres, dándoles apoyo y acompañamiento cuando más lo necesitan", ha remarcado. La consejera ha concluido reafirmando el compromiso de la Junta de Andalucía con las iniciativas que apoyan a la infancia y a las familias en situación de vulnerabilidad, y ha felicitado a la Fundación Ronald McDonald por su labor diaria, que contribuye a construir una sociedad más solidaria, humana y comprometida.