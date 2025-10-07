Andalucía destina 13,36 millones más en ayudas a la compra de vehículos eléctricos de MOVES III 2025

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía amplía a partir de este martes en 13,36 millones de euros el presupuesto destinado a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible del programa de incentivos MOVES III 2025 Andalucía, lo que permitirá seguir atendiendo las solicitudes de ayudas presentadas por los ciudadanos para la compra de coches más eficientes y menos contaminantes. Hasta la fecha se han presentado casi 10.200 solicitudes, de las que unas 1.900 se encontraban en lista de espera y ahora podrán ser atendidas.

La Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha decidido redistribuir los fondos de este programa de incentivos, dotado en su conjunto con 66,78 millones de euros, tras la elevada demanda de ayudas a la compra de vehículos, que en menos de tres meses ha agotado los fondos para esta actuación, tal como ha informado la Junta en una nota de prensa.

Andalucía destinará 53,42 millones a la adquisición de vehículos eficientes (línea 1), lo que supone el 80% del total de los fondos consignados, y un total de 13,35 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga (línea 2), asegurando en la actualidad la disponibilidad de crédito para las dos líneas de actuación.

Las solicitudes de incentivos para este programa se pueden realizar desde el pasado 15 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025 a través de empresas adheridas, salvo en el caso de las entidades locales y del sector público que pueden hacerlo por sí mismas, y se atienden por riguroso orden de presentación hasta que se agote el presupuesto.

En ese momento, se habilita una lista de reserva provisional a la espera de disponibilidad de nuevos fondos, si bien en ningún caso genera derecho alguno al solicitante. En los próximos días, los concesionarios, como empresas adheridas que deben tramitar las solicitudes en representación de sus clientes, recibirán una comunicación de la Agencia Andaluza de la Energía en la que se les informará de la existencia de fondos y de la admisión a trámite de sus expedientes.

Además, dicha comunicación será remitida igualmente a las personas beneficiarias al correo electrónico que estas hayan indicado en el formulario de solicitud. Regulado por el Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril y financiado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), MOVES III 2025 respalda para particulares, autónomos, administraciones y empresas la adquisición de un turismo eléctrico puro, de autonomía extendida o un híbrido enchufable con una autonomía superior a 90 kilómetros con hasta incentivos 7.000 euros de ayudas si aportan un vehículo para achatarrar con más de 7 años de antigüedad; una ayuda que se sitúa en 4.500 euros si no se dispone de un vehículo para achatarramiento.

Para las infraestructuras de recarga MOVES III 2025 ofrece un 70% de incentivo a los particulares, autónomos y entidades públicas, porcentaje que sube hasta el 80% si se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes. En el caso de empresas y de entidades públicas que ejerzan actividad económica, los porcentajes oscilan entre el 20 y el 60%, en función de la potencia de la instalación, ubicación o tamaño de la empresa.

Además, a petición de Andalucía entre otras comunidades autónomas, como novedad en esta edición de 2025, ya no es necesario aportar los documentos justificativos del gasto y pago realizado por los beneficiarios para inversiones inferiores a 100.000 euros, sin perjuicio de las posteriores actuaciones de comprobación de manera aleatoria, reduciéndose así la carga burocrática en la solicitud de estos incentivos respecto a convocatorias anteriores.