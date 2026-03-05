Andalucía exige por carta a Exteriores una respuesta "urgente" para atrapados en el Golfo, algunos pacientes oncológicos

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, remite una carta al Ministerio de Exteriores para reclamar una respuesta "eficaz y urgente" a los andaluces retenidos en la zona del Golfo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para exigirle a su departamento tanto una respuesta "coordinada, eficaz y urgente" como un refuerzo de "todas las medidas necesarias" para "proteger, informar y asistir" a los andaluces afectados por el conflicto bélico entre EEUU e Israel e Irán. Entre los afectados "se encuentran colectivos especialmente vulnerables, incluyendo pacientes oncológicos, embarazadas, personas con problemas renales y otras patologías diversas, que requieren asistencia prioritaria y seguimiento médico".

Así se recoge en la misiva consultada por Europa Press. "Consideramos prioritario intensificar la actualización y difusión de recomendaciones de viaje, reforzar los canales de atención consular y garantizar una respuesta ágil ante posibles incidencias, con especial atención a familias con menores y personas vulnerables", reclama el consejero de Andalucía Exterior.

"Asimismo --continúa--, solicitamos que, en caso de que la situación se prolongue o deteriore, se valore la adopción de medidas de apoyo extraordinario o de retorno asistido que permitan a los ciudadanos regresar a España con las debidas garantías de seguridad". En este contexto, la Consejería ha reiterado su "plena disposición" a colaborar con el Ministerio para "facilitar" la difusión de información a través de los canales institucionales y prestar el apoyo "necesario" dentro del ámbito de sus competencias. "Nuestro principal deseo es que todos los andaluces que se encuentran en la zona puedan regresar a sus hogares lo antes posible y en condiciones de seguridad", apostilla.

La Junta reclama estas medidas para los "numerosos los andaluces (residentes, profesionales desplazados y viajeros) que se encuentran actualmente retenidos con vuelos cancelados en los países afectados directamente por la situación del conflicto bélico: Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, o bien en países en los que se encontraban con escala en la zona de conflicto y que han quedado sus vuelos suspendidos", caso de Sri Lanka, Kenia, India, Omán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Malé (Maldivas).