Malagueños que esperaban en un hotel en Dubái por el conflicto en Oriente Medio vuelven a casa este jueves

Imagen en el aeropuerto de Madrid del grupo de unos 30 malagueños que este jueves retorna a casa tras permacer retenidos en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) tras el comienzo el pasado 28 de febrero del conflicto bélico en la región del Golfo Pérsico. - M.G. / CEDIDA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de malagueños que permanecían en un hotel de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) al no poder salir del país tras desatarse el conflicto bélico en Oriente Medio vuelven este jueves a casa tras tomar esta madrugada un vuelo que les ha traído hasta Madrid, donde han llegado a mediodía, así como un autobús que les traerá definitivamente en la tarde de esta jornada hasta Vélez-Málaga, municipio en el que residen la mayoría de ellos.

Así lo ha confirmado a Europa Press Martín Martínez, responsable de la agencia de viajes Xamoni de la referida localidad veleña con el que un grupo de 24 turistas había contratado un viaje por Emiratos Árabes de una semana que debería haber terminado con su vuelta a casa el pasado 28 de febrero. Con ellos también permanecían el hotel de Dubái el guía del grupo y dos personas que realizaban un crucero por la zona.

Sin embargo, en aquel fin de semana, el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo Pérsico quedó cerrado tras comenzar los ataques de Israel y EEUU a Irán, así como los bombardeos de este último a objetivos localizados en otros países de la región. Por esa razón tuvieron que prolongar su estancia y atender a recomendaciones de seguridad como no acercarse a las ventanas del establecimiento o permanecer en las plantas bajas del mismo.

En cuanto al retorno que han realizado con la aerolínea Emirates, Martínez explica que es un vuelo comercial "que por suerte ha salido" y que se trata de "unas plazas reubicadas del vuelo original". "Creo que es de los primeros vuelos a Madrid que vienen comerciales, seguro, desde la zona", ha apuntado.

El responsable de la agencia de viajes Xamoni también ha recordado que han estado todo el tiempo "pendientes de cualquier vuelo posible de la Embajada o fletado por el Estado. Pero también teníamos la esperanza de que este vuelo que habíamos gestionado ya con tiempo pudiera tener la opción de volver. Y pues, imagínense la alegría de cuando facturaron, embarcaron y salieron", ha explicado respecto al vuelo que tomaron en torno a las 07.00 hora de Emiratos, y que ha aterrizado en Madrid pasadas las 13.00 horas.

Martínez también ha destacado la labor conjunta de su agencia de viajes, la de José Ángel Monereo, guía de la agencia que ha permanecido todo el tiempo con el grupo e informándoles; así como del touroperador Icarion, mayorista del tour; y ha precisado que la pareja que realizaba el crucero también vuelve a España, en su caso, con un vuelo que ha salido desde Omán con escala en Estambul.