Andalucía incorpora la primera galería móvil de tiro de España para formar a policías locales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha incorporado la primera galería móvil de tiro de España destinada a la formación de los policías locales. Se trata de una infraestructura pionera que permitirá acercar el entrenamiento con fuego real a cualquier punto de la comunidad autónoma, "reforzando la capacitación de los agentes y mejorando las condiciones de seguridad en su formación".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la apuesta por la formación continua de los agentes con nuevas propuestas como esta galería móvil de tiro porque "invertir en efectivos es importante, no cabe duda, pero invertir en formación es igualmente imprescindible, porque detrás de cada actuación eficaz, de cada intervención exitosa y de cada servicio prestado a la ciudadanía hay siempre profesionales bien preparados, comprometidos y actualizado".

Se trata de la primera galería móvil de tiro que entra en funcionamiento en el ámbito público en España, pese a que anteriormente existieron proyectos similares promovidos por otras administraciones que no llegaron a materializarse. La instalación ha sido diseñada y adaptada por una empresa especializada del sector conforme a las más estrictas prescripciones técnicas de seguridad.

Concretamente, está compuesta por un contenedor marítimo transformado en galería de tiro mediante un revestimiento interior antibalas y cortinas antirrebote que permiten realizar prácticas con fuego real en condiciones de máxima protección. Además, dispone de sistemas de iluminación, ventilación y megafonía, dos puestos de tiro simultáneos con blancos móviles de control remoto y una sala de espera exterior protegida mediante cristal blindado. Todo el conjunto se encuentra instalado sobre un remolque homologado para su transporte por carretera, lo que facilita su desplazamiento por toda Andalucía.

MÁS CAPACIDAD FORMATIVA Y APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS

La nueva galería complementará las instalaciones de tiro ya existentes en la sede central del Iespa, ubicada en Aznalcázar (Sevilla), incrementando la capacidad del instituto para impartir la formación práctica necesaria en los cursos de ingreso y capacitación de las policías locales andaluzas, así como en el Curso de Monitor de Tiro. Asimismo, permitirá reforzar la colaboración con los ayuntamientos mediante la cesión temporal de la instalación para que las plantillas de Policía Local puedan realizar sus prácticas periódicas cuando sus municipios carezcan de galerías de tiro propias.

Esta posibilidad cobra "especial relevancia" ante la escasez de este tipo de infraestructuras en numerosos municipios andaluces y la futura obligatoriedad de realizar prácticas de tiro con carácter anual. Gracias a su movilidad, la nueva galería podrá desplazarse a las provincias y localidades donde exista una mayor necesidad, "facilitando el acceso a una formación de calidad sin necesidad de grandes desplazamientos".

De este modo, la incorporación de esta infraestructura se enmarca en la estrategia de modernización del Iespa para seguir mejorando la formación de los profesionales de la seguridad pública en Andalucía. Como complemento a esta inversión, el instituto ha adquirido recientemente 30 chalecos antibalas y 26 pistolas semiautomáticas de los modelos más utilizados por las policías locales andaluzas. Este nuevo equipamiento "permitirá incrementar tanto la seguridad durante las prácticas como la calidad de la formación que reciben los futuros agentes y los policías en activo".

Por último, con estas actuaciones, la Junta de Andalucía refuerza el compromiso con la excelencia en la preparación de las policías locales, dotando al Iespa de infraestructuras y medios de vanguardia para responder a las nuevas necesidades de la seguridad pública.