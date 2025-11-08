Andalucía inicia los trámites para dar ayudas a jóvenes andaluces para el pago de las tasas del carné de conducir

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), dependiente de la Consejería de Inclusiñon Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha iniciado los trámites para dar ayudas a jóvenes andaluces con las que costear el pago de las tasas del carné de conducir (94,05 euros). Esta línea de subvención no tiene antecedentes en la Administración de la Junta de Andalucía. El coste medio de un carné de conducir oscila entre los 700 y los 1.200 euros dependiendo de la ciudad, la autoescuela y el número de clases prácticas.

Así figura en la documentación publicada por la Consejería para anunciar la tramitación futura de la orden. El departamento de Loles López especifica que las ayudas serán en régimen de concurrencia no competitiva y serán para jóvenes residentes en Andalucía que quieran sacarse el permiso de conducir clase B. Con estas ayudas, "se financia el coste parcial del permiso; mejora la empleabilidad entre los jóvenes gracias al incremento en la formación y cualificación para el acceso al mercado y favorece la movilidad de los jóvenes".

La Consejería, que defiende que esta medida supondría "un aliciente" para los jóvenes, señala que existen ayudas económicas "análogas" en otras administraciones, como el Ayuntamiento de Málaga --programa 'Málaga Conduce'--, y en Cantabria. Este nueva norma persigue también "facilitar la cohesión territorial, especialmente en municipios con baja conectividad y reforzar la corresponsabilidad institucional en el desarrollo de políticas que promuevan autonomía, inclusión e igualdad de oportunidades".

Según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes a 2024, y recogidos por la Junta en su publicación de consulta previa a la elaboración de la orden, en Andalucía se expedieron un total de 119.680 nuevos permisos de conducir de los cuales el 91,28% correspondieron al permiso clase B para vehículos particulares.

Por edades, el tramo de edad que concentra una mayor número de expediciones es el comprendido entre los 18 y los 34 años, con un total en el conjunto de España de 420.097, lo que "confirma que la población joven constituye el principal grupo de acceso al permiso de conducir y refuerza la pertinencia de dirigir las políticas de apoyo a la obtención del carné de conducir hacia la población joven".