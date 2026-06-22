Andalucía muestra una posición "firme" en defensa de la pesca y valora los "enormes esfuerzos" de pescadores andaluces

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (Agrifish) celebrado en Luxemburgo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LUXEMBURGO/SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este lunes en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (Agrifish) celebrado en Luxemburgo, donde Andalucía ejerce este semestre la representación de las comunidades autónomas españolas, donde ha mostrado una posición "firme" en defensa de la pesca y ha valorado los "enormes esfuerzos" de los pescadores andaluces.

Durante la reunión se han abordado algunos de los asuntos que marcarán el futuro de la pesca europea, como las orientaciones para las posibilidades de pesca de 2027, la evaluación de la Política Pesquera Común y el nuevo marco financiero europeo que determinará el apoyo comunitario a la pesca y la acuicultura a partir de 2028, según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota.

En este contexto, Andalucía ha valorado a la pesca como un sector "estratégico" para la economía, el empleo y la cohesión social de numerosas zonas costeras. "Los pescadores andaluces llevan años haciendo enormes esfuerzos y ha llegado el momento de reconocerlos", ha señalado Fernández-Pacheco.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la situación del Mediterráneo occidental y la necesidad de avanzar hacia un modelo más estable y previsible para las flotas de Almería, Granada y Málaga.

De este modo, Andalucía considera "imprescindible" que las decisiones que afectan al sector se basen en informes científicos "rigurosos", tengan una planificación "plurianual" y permitan a los pescadores desarrollar su actividad con mayor certidumbre.

El objetivo, según la Administración autonómica, es "acabar con la incertidumbre" que se repite cada año en el Mediterráneo, donde "miles de profesionales tienen que esperar a diciembre para conocer en qué condiciones podrán trabajar al año siguiente".

"No podemos llegar una vez más al mes de diciembre con miles de familias pendientes de decisiones de última hora que condicionan su futuro. El sector necesita estabilidad y reglas claras para poder planificar su actividad", ha apuntado Fernández-Pacheco. "Estamos pidiendo algo tan sensato como que se den los días suficientes para que la pesca siga siendo rentable y para que las familias que viven de esta actividad puedan desempeñar su labor con normalidad", ha añadido.

Otro de los grandes asuntos debatidos ha sido el futuro modelo de financiación europea de la pesca y la acuicultura. El consejero en funciones ha mostrado su preocupación ante la propuesta de integrar el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) dentro de un "gran instrumento financiero multisectorial", lo que puede generar "incertidumbre" en un sector que necesita estabilidad a largo plazo.

Por ello, desde el Gobierno andaluz han reclamado una financiación "suficiente, estable y específica" para la Política Pesquera Común, así como recursos que permitan modernizar la flota, impulsar el relevo generacional, avanzar en la transición energética y reforzar la competitividad del sector. "Nos estamos jugando el futuro de miles de familias que viven del mar y de un sector que forma parte de la identidad, la economía y el futuro de Andalucía", ha concluido el consejero.