Andalucía se posiciona como la región con mayor espacio expositivo en el pabellón 'Lands of Spain' de Alimentaria 2026

Imagen del Salón Internacional de Alimentación, Bebidas y Food Service ‘Alimentaria’. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los productos agroalimentarios con calidad diferenciada de Andalucía estarán presentes en el Salón Internacional de Alimentación, Bebidas y Food Service 'Alimentaria'. Desde el lunes 23 al jueves 26, Barcelona acoge la XXV edición de esta feria profesional dedicada a la industria alimentaria con 100.000 m2 de espacio expositivo repartidos en siete pabellones, siendo 1.900 m2 los dedicados a la comunidad andaluza, la que mayor espacio expositivo posee.

Tal y como ha emitido la Administración autonómica en una nota, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha gestionado la participación de un total de 166 entidades que asisten a la muestra bajo el paraguas de la marca 'Gusto del Sur' de la Junta de Andalucía. Esta cantidad supone un crecimiento del 8,5 por ciento respecto a la última edición de la feria, puesto que las firmas coexpositoras del Gobierno andaluz en la edición de 2024 ascendían a 153.

Este año, la Junta cuenta en 'Alimentaria' con un stand que supera los 1.900 m2 y que posiciona a esta comunidad autónoma como el territorio con mayor espacio expositivo en el pabellón 'Lands of Spain'. El objetivo que persigue el Gobierno andaluz con esta iniciativa es "contribuir a la promoción de la calidad, el sabor y la sostenibilidad que caracterizan a los alimentos y bebidas de Andalucía". Facilitando la presencia de empresas andaluzas en este evento, la Junta busca "reforzar la competitividad e internacionalización de los sectores agrícola, ganadero y agroindustrial de la región".

Las empresas que acudirán a la muestra lo harán tanto de forma independiente como agrupadas en torno a Consejos Reguladores de denominaciones, diputaciones provinciales, la Asociación de Queseros Andaluces 'Quesandaluz' o el Clúster Agroalimentario de Andalucía 'Landaluz'.

En concreto, entre las empresas coexpositoras del 'stand' se encuentran firmas de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; y en el caso de las menciones de calidad, los Consejos Reguladores contarán con un espacio propio en el 'stand' de la Junta.

Así, en esta zona estarán representadas 26 empresas que elaboran productos amparados por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) 'Baena', 'Sierra Mágina', 'Sierra de Segura', 'Sierra de Cazorla' y 'Aloreña de Málaga'; así como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) 'Aceite de Jaén', 'Aceituna Manzanilla de Sevilla' y 'Aceituna Gordal de Sevilla'.

En 2026, la feria 'Alimentaria+Hostelco' presenta una de las programaciones más amplias y estratégicas dirigidas al canal Horeca --Hostelería, Restauración y Catering-- y apuesta por dar un salto en internacionalidad con empresas procedentes de 70 países. Polonia es el 'País de Honor' en esta edición en la que Europa, Latinoamérica y Norteamérica concentran la presencia empresarial.

Además, la organización de la muestra ha invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de cien países y a 1.200 nacionales. De esta forma, se prevé superar las 14.500 reuniones de negocio a lo largo de los cuatro días de duración del evento.