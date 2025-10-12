Andalucía presenta el informe de seguimiento de Estrategia de Promoción de Vida Saludable con avances en hábitos de vida

Archivo - Imagen de archivo de una enfermera junto a un paciente. - LPETTET/ISTOCK - Archivo

La Consejería de Salud y Consumo ha presentado el informe de seguimiento anual de la Estrategia de Promoción de Vida Saludable en Andalucía (Epvsa), que impulsa la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. El informe ofrece una radiografía de los hábitos de vida de la población andaluza a partir de los datos de la VI Encuesta Andaluza de Salud 2023.

Según ha detallado la Junta en una nota, el documento refleja avances, especialmente en alimentación y sueño, aunque también persisten retos en materia de actividad física, adherencia a la dieta mediterránea y uso de tecnologías entre las personas más jóvenes.

En el ámbito de la infancia, el informe ha señalado que un 62,1% de la población menor andaluza recibió lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, con una duración media de 8,7 meses. Asimismo, un 63,8% de la población menor de 16 años mantiene una buena adherencia a la dieta mediterránea.

Sin embargo, la práctica de actividad física presenta cifras bajas: sólo el 11,3% de los menores realiza entrenamiento deportivo varias veces por semana en su tiempo libre, con diferencias significativas entre niños. En cuanto al descanso, el 71% de la población infantil duerme las horas recomendadas.

Por otro lado, el uso de pantallas sigue siendo un reto, ya que casi la mitad de los niños de 3 a 7 años superan una hora diaria entre semana y el 36% de los adolescentes de 12 a 15 años utilizan dispositivos electrónicos más de dos horas al día.

Respecto al bienestar emocional, el índice medio de la calidad de vida relacionada con la salud de niños y niñas de 8 a 15 años fue de 58,3, en base a los resultados del cuestionario Kidscreen reportado por los propios menores, incrementándose en 8 puntos respecto a los datos de 2015-16.

En la población adulta, los indicadores muestran una adherencia reducida a la dieta mediterránea: sólo el 18,3% cumple con los criterios, con mejores cifras entre las personas mayores y aquellas con estudios universitarios. La práctica de actividad física también es limitada, ya que sólo un 9,5% de la población adulta realiza entrenamiento físico varias veces por semana, con una clara diferencia de género a favor de los hombres.

Asimismo, el informe refleja, sin embargo, que un 72,3% de la población adulta duerme las horas recomendadas y un 78,3% percibe que descansa lo suficiente. En términos de bienestar emocional, el 43,8% de la población adulta se considera completamente feliz, aunque más del 64% percibe un bajo apoyo social, especialmente en mayores de 75 años.

En cuanto a la sexualidad responsable, el 77,5% de las personas mayores de 16 años residentes en Andalucía sintieron que sus relaciones sexuales fueron satisfactorias para todas las partes en el último mes.

Estos datos, recogidos en la Encuesta Andaluza de Salud 2023, constituyen una herramienta esencial para orientar las acciones de la Estrategia de Promoción de Vida Saludable, cuyo objetivo es favorecer la adquisición y mantenimiento de hábitos de vida saludables en toda la población y edades y reducir las desigualdades sociales en salud.

Entre las medidas impulsadas destacan el Proyecto de Decreto por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible en centros docentes, sanitarios, sociales y dependencias del sector público de Andalucía, que se encuentra en fase final de tramitación.

Además, la Estrategia participa en proyectos europeos que refuerzan sus objetivos. El proyecto Schools4Health, centrado en promover estilos de vida saludables en el ámbito educativo, está pilotando en institutos del área Aljarafe-Sevilla Norte la buena práctica belga 'Momentos Disfruta', que fomenta el consumo de frutas y hortalizas entre adolescentes.

Por su parte, el proyecto Health4EUkids trabaja en el Polígono Sur de Sevilla para crear entornos urbanos más saludables, con actuaciones comunitarias orientadas a prevenir la obesidad infantil y reducir desigualdades en salud.

Con estas iniciativas, Andalucía refuerza "su compromiso" con la promoción de la vida saludable, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad, y avanza en el reto de mejorar los indicadores que marcan la salud y el bienestar de la población andaluza.