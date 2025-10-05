Andalucía recupera el nivel prepandemia en turismo familiar con 6,8 millones de visitantes en 2024

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha recuperado en 2024 el nivel de prepandemia en el segmento del turismo familiar con la llegada de 6,8 millones de visitantes, un 14,7% más que el ejercicio anterior, lo que supone 869.000 turistas más y un crecimiento superior al registrado para el total de turistas en 2024 (+5,3%).

Según el informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el turismo familiar alcanzó su cota más elevada en el año 2019, con 6,4 millones de turistas, una tendencia que se interrumpió bruscamente con la pandemia de la Covid-19.

Los visitantes de este segmento registraron una estancia media de seis días en la región, con un gasto medio de 62,18 euros diarios, cifra que supera los niveles previos a la pandemia (51,22 euros). Respecto a los hábitos de consumo, el 83,2% lo hizo sin paquete turístico y para el 47,5% la propia experiencia fue el canal más utilizado para informarse sobre el destino andaluz.

Casi el 47% de los visitantes de este segmento turístico, compuesto por cuatro personas de media, se hospedó en viviendas turísticas. Además, las principales actividades fueron el uso de la playa (67%), actividades gastronómicas (52,8%) y visitas culturales (42,7%), lo que consolidó el grado de fidelidad en un 52,9%, porcentaje superior a la media de turistas totales.

Respecto al perfil demográfico, el 41% del visitante de turista familiar era menor de 18 años mientras que el otro 24,8% tenía entre 30 a 44 años. Sobre la situación laboral, mientras que el 49,1% cuenta con trabajo, el 38,8% es estudiante correspondiendose con los escolares que escogen el destino andaluz.

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha valorado los datos que consolidan la oferta que la región ofrece al visitante, destacando la capacidad de Andalucía para atraer a un turismo de calidad, con mayor gasto medio y más impacto económico en la región. Bernal ha subrayado que estos resultados ponen de manifiesto "la fortaleza del ecosistema turístico andaluz por su compromiso por la sostenibilidad, la innovación y la promoción para mantener el liderazgo de Andalucía y seguir siendo un destino de referencia".