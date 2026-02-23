Andalucía reduce en más de 381.000 personas su dato de desempleo durante la última década y suma 700.000 afiliados

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la presentación del informe 'Medidas para impulsar el mercado laboral en Andalucía', elaborado por Randstad Research. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha informado que Andalucía ha sido capaz de reducir en más de 381.000 personas su dato de desempleo durante la última década, un periodo en el que también ha logrado sumar casi 700.000 afiliados a su mercado laboral.

Según ha detallado la Junta en una nota, la consejera ha asistido este lunes en Sevilla a la presentación del informe 'Medidas para impulsar el mercado laboral en Andalucía', elaborado por Randstad Research.

El acto, organizado en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga, ha contado con la presencia de directivos de algunas de las principales empresas que operan en Andalucía.

Igualmente, Blanco ha celebrado que la comunidad esté ahora "en disposición de liderar el crecimiento económico y la creación de empleo en España", aunque ha advertido de que "queda aún mucho por hacer para afianzar esos logros".

Asimismo, la presentación del documento ha corrido a cargo del director de Randstad Research, Valentín Bote, quien ha dado paso a continuación a un debate en el que los participantes han reflexionado, entre otros temas, sobre los obstáculos a los que se enfrentan las empresas a la hora de captar talento, las graves consecuencias del absentismo laboral, el impacto cada vez mayor de la Inteligencia Artificial en las estrategias de las grandes compañías o las dificultades para garantizar el relevo generacional en cualquier organización.

Por último, ha agradecido a Randstad Research que aporte "una visión externa y acreditada" sobre los indicadores que maneja la Consejería, en lo que ha definido como "un magnífico ejemplo de las ventajas que aporta la colaboración entre las esferas de la Administración Pública y del sector privado".