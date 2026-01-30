Andalucía registra casi 4.000 incidencias por las fuertes lluvias y mantiene 29 carreteras cortadas

(Foto De ARCHIVO) Imagen De Una Palmera Caída A Causa De Las Fuertes Rachas De Viento Del Temporal Que Barre A Andalucía. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal que comenzó el pasado martes con el paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin' ya ha dejado en Andalucía un total de 3.961 incidencias emergencias coordinadas por el 112 y mantiene 29 carreteras cortadas, según consta en la página oficial del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, consultada por Europa Press.

En concreto, Cádiz es la que provincia que ha registrado un mayor número de avisos con 874 avisos, seguida de Sevilla con un total de 683, Jaén (592) y Granada (520). El rastro de viento, lluvia y nieve del temporal también se ha dejado notar en Almería (407), Málaga (360), Córdoba (340) y Huelva (185).

La jornada que ha registrado un mayor número de avisos desde que empezó este episodio de fenómenos meteorológicos adversos ha sido este miércoles, 28 de enero, cuando se gestionaron un total de 2.015 incidencias.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha confirmado que 29 carreteras permanecen cortadas, 26 por inundaciones y tres por acumulación de hielo y nieve. La mayoría de los cortes se han producido en vías de la provincia de Cádiz (17), seguida de Granada (7), Jaén (3), Málaga (1) y Córdoba (1).

Las 17 carreteras cortadas por anegaciones en Cádiz son la A-2075 en Rota, la A-2103 en Guadiaro, la A-2202 en El Guijo, la CA-3101 en Machamudo Alto-Añina-Polilla, la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3104 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos, CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, en Alcalá de los Gazules está cortada la CA-6200, la CA-8201 a la altura de Jimena de la Frontera, la CA-9101 en Olvera, la CA-9104 en Grazalema, CA-9120 en Torre Alháquime.

En el caso de Granada no se puede circular por la A-336 en Anzola, A-4026 en Pinos Genil, la GR-3401 En Zujaira y la GR-4402 en la Estación de Huétor-Tájar; en Jaén, el temporal ha obligado al corte de la A-319 en Coto-Ríos y la A-6000 en Mengíbar y la JA-2321 en Andújar-Los Villares. En Málaga permanecen cerradas la MA-8302 en Estepona-Genalguacil y en la provincia de Córdoba queda cerrada a causa de las lluvias la CO-4207 en Jarata-La Zarza.

Además, la acumulación de nieve mantiene en nivel negro tres carreteras: la AL-5405 (entre Granada y Almería), junto con la A-395 (entre kilómetros 32 al 39) y la A-4025 ambas en Sierra Nevada.

En cuanto a la situación en el Guadalete, a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz), cabe destacar que la dirección de la emergencia de la Junta de Andalucía ha levantado la prohibición de acceso para más de 500 vecinos de seis núcleos rurales de Jerez, que desde este jueves permanecían desalojados por la crecida del mencionado río, que sigue en nivel rojo. La evolución favorable de su caudal, "estabilizado y en descenso" ha permitido adoptar esta medida para la mayoría de las zonas poblacionales desalojados, según la Junta.

En concreto se tratan de los núcleos rurales de La Corta, El Portal, El Portalillo, La Ina, Lomopardo y la zona alta de Las Pachecas. Así, sólo se mantiene la prohibición en La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas, donde están afectados un centenar de vecinos, debido a que las zonas en las que se ubican están aún anegadas por el agua.

El alivio que ha supuesto el desembalse de la presa de Bornos junto con la ausencia de lluvias durante la jornada de este viernes, ha permitido que el caudal del Guadalete esté en descenso y que el riesgo para la población haya disminuido "de forma considerable". No obstante, desde la dirección de la emergencia se ha instado a los vecinos a extremar la precaución porque "si se cumplen las previsiones meteorológicas para la próxima semana, la situación podría volver a repetirse".