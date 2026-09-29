Andalucía saca a subasta solares e inmuebles sin uso para favorecer la construcción de casi 300 viviendas

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (d), durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a realizar una nueva subasta de solares e inmuebles públicos sin uso que, conforme al planeamiento urbanístico de cada localidad, podrán destinarse a la construcción de casi 300 viviendas.

Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en un comunicado en el que ha subrayado que desde el Gobierno andaluz se está "movilizando patrimonio público infrautilizado o incluso abandonado para que vuelva a tener una utilidad económica y social, como por ejemplo es la construcción de vivienda".

En concreto, según han detallado desde la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a lo largo de esta semana se hará pública la subasta en la que saldrán 15 lotes repartidos entre las provincias de Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva, Córdoba, Cádiz y Almería.

Entre ellos hay plazas de aparcamiento, fincas y parcelas en polígonos industriales, locales comerciales, solares e inmuebles urbanos que llevan "años, e incluso décadas, sin uso y que han continuado generando costes para la Administración", según han indicado desde la Consejería que dirige Carolina España.

Es el caso, entre otros, del solar de la calle Pablo Neruda, en Almería, que permanece "sin uso desde 1989-1990", o del solar de la avenida de Cádiz, en San Bernardo (Sevilla), "sin uso desde su adquisición por la Junta en 2005".

Entre los activos susceptibles de ser destinados a vivienda se encuentran un solar en la calle Pablo Neruda, 275, de Almería; un inmueble en la calle Marqués de Valdeíñigo, en Cádiz; seis solares en la avenida de Méjico y una finca ubicada entre las calles Colombia y Panamá, ambos en Baeza (Jaén); un inmueble en la avenida Miss Whitney, 5, de Huelva, y un solar en la avenida de Cádiz, en San Bernardo (Sevilla).

En conjunto, estos activos tienen capacidad para 291 viviendas, que podrán desarrollarse en régimen libre o protegido de acuerdo con el planeamiento y con la legislación vigente en materia de vivienda protegida, según han detallado desde la Junta.

Además, la nueva subasta incorpora medidas dirigidas a "facilitar la participación de potenciales inversores", como la posibilidad de pago aplazado para los dos activos de mayor valor económico: hasta cuatro anualidades para el solar de San Bernardo y hasta dos para el antiguo CIMI San Francisco de Asís, en Torremolinos (Málaga).

BALANCE

Desde la Consejería de Hacienda han destacado que las distintas subastas de patrimonio celebradas por la Junta desde 2019 han permitido ingresar 148,2 millones de euros, unos fondos que se han destinado "a la mejora de los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia", y han permitido "reducir los gastos asociados a inmuebles que no resultaban necesarios para el ejercicio de las competencias de la Administración autonómica".

"Con esos recursos obtenidos hasta ahora se pueden financiar más de 557.000 sesiones de quimioterapia, 73.700 operaciones de cataratas, casi 15 kilómetros de autovía, el comedor escolar de 148.000 alumnos durante un año o el sueldo de 1.390 médicos", ha apuntado Carolina España.

La vicepresidenta tercera ha destacado asimismo el "esfuerzo" realizado por el Gobierno andaluz para "poner en orden el patrimonio autonómico mediante su inventariado y puesta en valor". "Cuando llegamos en 2019 no existía un inventario actualizado de los bienes inmuebles, de los solares, que eran de titularidad de la Junta y, por tanto, de todos los andaluces, todo era un auténtico desastre y reinaba el descontrol", ha señalado antes de apostillar que, además, "no tenían uso ninguno" y "suponían una enorme carga para las arcas autonómicas debido al alto gasto destinado a su mantenimiento".

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta las 14,00 horas del 30 de noviembre de 2026, mientras que la apertura pública de las proposiciones tendrá lugar el 15 de diciembre, a las 10,00 horas, en Torretriana, en Sevilla.