Andalucía tacha de "mala noticia" cualquier arancel y pide a España que "bloquee" el nuevo marco financiero de la PAC

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado este jueves de "mala noticia" cualquier arancel a los productos agroalimentarios después de que se haya anunciado un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para fijar aranceles de un 15% a las exportaciones y ha exigido al Gobierno de España que "bloquee" en Bruselas el nuevo marco financiero de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que, a juicio de Fernández-Pacheco, plantea un recorte de fondos "salvaje".

Ésta es la postura expresada por el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press en la que Fernández-Pacheco ha reconocido que Estados Unidos es un mercado "interesantísimo" para Andalucía, ya que es el quinto al que más exporta la comunidad y el primero fuera de la Unión Europea en algunos sectores, como el del aceite de oliva.

Por eso, "cualquier arancel es una mala noticia", ha remarcado el consejero, para el que "los productos de excelencia como son los andaluces lo que necesitan es libertad y, cuando hay libertad, el consumidor siempre que puede elige producto andaluz". En cualquier caso, la Junta confía en que el 15% anunciado ahora sea el "definitivo" tras meses de "vorágine de anuncios en esta guerra arancelaria, que ha creado una gran inestabilidad que no beneficia a nadie".

"La mejor noticia --ha continuado el consejero de Agricultura-- es la estabilidad. Hay que confiar en nuestros productos. Son los mejores del mundo y EEUU es un mercado que Andalucía tiene bien conquistado. Creo que ningún arancel lo va a poner en peligro. Lo deseable sería que los productos agroalimentarios quedaran excluidos de cualquier guerra. Tampoco me parece bien que le pongamos arancel desde Europa al bourbon porque encarecer los productos agroalimentarios supone encarecer la cesta de la compra y eso siempre es una mala noticia".

En relación con el viaje del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la exposición de Osaka, el consejero ha defendido que Andalucía "no tiene que renunciar al mercado estadounidense, que ha costado mucho trabajo llegar a la posición de privilegio que actualmente tenemos. Ningún anuncio arancelario debe acobardarnos", pero que ello no supone que haya que centrarse "única y exclusivamente" en el mercado americano. "Cuando uno tiene un producto de tantísima calidad como el andaluz lo importante es abrir cuantos más mercados mejor", ha apostillado.

Preguntado sobre la nueva propuesta de la PAC, Ramón Fernández-Pacheco la ha calificado de "un recorte salvaje", ya que supondrá entre un 20 y un 30% de las ayudas que hoy percibe el sector primario en Andalucía. Y lo peor para el consejero es que "se dilapida el modelo de la PAC", ya que los fondos se diluyen en uno único que dependerá de cada Estado. La propuesta, en palabras del consejero, es "absolutamente inaceptable" por lo que "exigimos y lo que pedimos al Gobierno de España es que utilice los mecanismos que están a su disposición para bloquear esta medida en la Unión Europea".

Por último, el consejero ha expresado su temor a que el nuevo modelo de la PAC haga más discrecional el reparto. "Si los fondos se diluyen en un paquete nacional que depende de las políticas de Estado de cada uno de los países pues esa política ya ni será agraria ni, desde luego, será común. Hemos visto el fracaso de los fondos Next Generation. Europa va a tener que devolver mucho capital que no ha sido capaz de ejecutar; en el caso de España, especialmente, porque no ha habido cogobernanza ninguna".

Ante esto, Andalucía propone una PAC "fuerte y robusta, que tenga un buen presupuesto para garantizar la soberanía alimentaria del continente y que sea independiente de otros fondos como siempre ha sido y, desde luego, que las regiones de Europa tengan un papel predominante para diseñar la ayuda de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones".