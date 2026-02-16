Andalucía Trade impulsa el sector sanitario en Emiratos Árabes durante su participación en las ferias WHX Dubai

Participación de Andalucía Trade en la feria WHX Dubai - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade, Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico ha organizado una misión comercial directa para empresas del sector salud a los Emiratos Árabes Unidos, líder mundial en inversión en tecnología médica y biotecnología.

El encuentro, que ha tenido lugar del 10 al 12 de febrero en Dubái, se ha desarrollado en el marco de las ferias WHX Dubai 2026, el evento de salud más grande e influyente de Oriente Medio, WHX Labs.

Entre las empresas andaluzas participantes en la muestra apoyadas por la agencia pública se encuentran Andefil, Plus Vitech y Horixon Medtech, con sede en Sevilla, y Cobiomic Bioscience, ubicada en Córdoba y galardonada recientemente como mejor Startup en los I Premios Andalucía Trade a la Empresa Andaluza 2025.

Estas compañías han representado la innovación y excelencia del sector sanitario andaluz, presentando soluciones y productos en áreas que van desde dispositivos médicos y salud digital, hasta biotecnología y soluciones de laboratorio.

Durante la misión, las empresas han realizado visitas a la feria WHX Dubai y han mantenido agendas de entrevistas individuales y colectivas con potenciales socios y clientes organizada con la colaboración de la Oficina de Andalucía Trade en Dubái, agenda que registró 48 reuniones de negocios.

En el marco de la misión, la delegación visitó y mantuvo reuniones en dos grandes certámenes del sector sanitario que se celebraban prácticamente en paralelo en Dubái.

Por un lado, la feria WHX --anteriormente conocida como Arab Health--, celebrada del 9 al 12 de febrero en el Dubai Exhibition Center (DEC), en Expo City.

Por otro, la feria WHX Labs --antigua Medlab--, desarrollada del 10 al 13 de febrero en el Dubai World Trade Centre (DWTC).

Los participantes han calificado ambas ferias como "espectaculares" por su dimensión y capacidad de convocatoria, y consideran que la misión ha resultado muy interesante y positiva, tanto por las oportunidades comerciales detectadas como por el fortalecimiento de su presencia en un mercado estratégico.

Con esta misión, Andalucía Trade "continúa impulsando la internacionalización del sector salud andaluz, ofreciendo oportunidades estratégicas para abrir nuevos mercados y establecer alianzas de valor".

Así, las compañías andaluzas han podido consolidar su presencia en el extranjero y dar visibilidad a sus productos en un entorno global de alta innovación.

De esta manera, la Junta ha señalado que los informes de la agencia pública indican que el sector de la salud en los EAU, especialmente en Dubái y Abu Dabi, es uno de los más avanzados del mundo, liderando los índices de calidad de atención médica y consolidándose como destino principal para el turismo sanitario en la región MENA.

Los Emiratos promueven activamente la digitalización en salud mediante Inteligencia Artificial, farmacia robótica, telemedicina y modelado 3D quirúrgico.

Por su parte, la implementación de un seguro de salud obligatorio ha fomentado el acceso a la atención médica y estimulado el crecimiento del sector privado, reforzado por alianzas público-privadas y fuertes inversiones gubernamentales en infraestructuras y tecnologías sanitarias.

El presupuesto federal para 2025 asigna aproximadamente un 8% a salud y protección de la comunidad, equivalentes a unos 1.352 millones de euros.

Además, las estrategias 'Estrategia Industrial de Dubái 2030' y 'Operación 300bn' promueven la fabricación local de productos farmacéuticos, biotecnología y dispositivos médicos, impulsando la reducción de la dependencia de importaciones y el crecimiento de exportaciones.

WHX Dubai 2026 WHX Dubai (antiguamente Arab Health) se ha celebrado entre del 9 al 12 de febrero en los recintos Dubai World Trade Centre (DWTC) y Dubai Exhibition Centre (DEC).

La feria ha cubierto toda la cadena de valor del sector salud, incluyendo: equipos y dispositivos médicos, imagen y diagnóstico, salud digital, infraestructura y activos sanitarios, consumibles y productos de un solo uso, ortopedia y fisioterapia, o bienestar y prevención Además, la muestra, que ha desarrollado actividades paralelas como WHX Labs, conferencias acreditadas CME y foros de liderazgo (Future X Stage, Frontiers Stage y Visionary Stage), ha reunido más de 235.000 visitas profesionales, más de 4.300 expositores de 180 países y más de 250 ponentes.

La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade ha sido cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.