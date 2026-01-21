Antonio Posadas asume provisionalmente la Secretaría General de Universidad tras la renuncia de Ramón Herrera

Archivo - El secretario general de Investigación e Innovación de la Junta, Antonio Posadas, durante la atención a los medios en el acto con motivo del 50º aniversario de la fundación del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). A 23 de octubre d - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antonio Miguel Posadas Chinchilla, secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, es quien ha asumido las funciones asignadas a la Secretaría General de Universidad tras la renuncia de Ramón Herrera hace un mes para optar a una plaza de catedrático en la Universidad de Almería (UAL).

No obstante, todavía está pendiente la publicación del nombramiento oficial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con el que podría ser Posadas definitivamente el secretario general de Universidad o no, aclaran fuentes de la Administración a preguntas de Europa Press.

Antonio Miguel Posadas (Motril, Granada 1964) es catedrático de Física en la Universidad de Almería (UAL), ha sido vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación en esta misma institución académica entre junio de 2015 y septiembre de 2018 y ha realizado investigaciones en la Base Antártica Española Juan Carlos I, en la Antártida.

El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, anunciaba su renuncia al cargo tras tres años al mando para volver a ser profesor de Derecho a la Universidad de Almería (UAL) y optar a una plaza como catedrático. Así lo anunciaba en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, consultado por Europa Press, en el que señalaba que ha llegado "el momento de decir adiós y dar las gracias".

Herrera agradecía al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la oportunidad de formar parte de su Gobierno, "especialmente por su generosidad, una lección que no se olvida". Asimismo, afirmaba que consideraba que se ha llevado a cabo "la mayor y más ambiciosa reforma del sistema universitario andaluz en décadas".

Además, agradecía al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, a quien calificaba como "el capitán perfecto", y lo definía como "tolerante, afable, capaz, caballeroso y cercano". Asimismo, aseguraba que el responsable de Universidad "conoce el sistema universitario mejor que nadie y, aun así, acepta otras opiniones y las tiene en cuenta".