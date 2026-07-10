Antonio Sanz recupera las competencias de acción exterior y Paradela asume la agencia Trade en el nuevo Gobierno andaluz

Archivo - Los consejeros de Sanidad e Industria, Antonio Sanz y Jorge Paradela, respectivamente, en una foto de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), asume entre sus competencias las relativas a la "coordinación de la acción exterior" del Gobierno andaluz, que ya las gestionó en la primera mitad de la anterior legislatura, antes de que pasaran a quedar en manos de Arturo Bernal al frente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior creada en julio de 2024, y que ha desaparecido en el nuevo Ejecutivo andaluz, el primero de coalición entre el PP-A y Vox.

Así se desprende del decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, por el que se crean las Vicepresidencias y se reestructuran las Consejerías que conforman la Administración de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que se publicó a última hora de este pasado jueves en un número extraordinario del boletín oficial del Gobierno andaluz (BOJA), y que ya está en vigor.

En dicho decreto se detallan las competencias que se asignan a cada una de las 13 consejerías con las que contará el nuevo Gobierno andaluz, cuya composición dio a conocer este pasado jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia en el Palacio de San Telmo, y que incluye también entre sus novedades que el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, tendrá adscrito a su departamento la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, Trade, que estaba vinculada a la ya extinta Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

De esta manera, el decreto precisa que, entre otras, "corresponden a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias las competencias" relativas a "la coordinación de la acción exterior de la Junta de Andalucía, las actuaciones derivadas de la integración de España en la UE; comunidades andaluzas en el exterior y coordinación e impulso de medidas dirigidas a favorecer la difusión de la imagen, identidad y valores de Andalucía en el exterior".

También figuran entre las competencias asignadas a su consejería las de "asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma; el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; la Secretaría de Transparencia" y "el Gobierno abierto en coordinación con las funciones que desempeñe en esta materia la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública", que va a dirigir José Antonio Nieto (PP-A).

Por otro lado, y tal como ya avanzó este pasado jueves el presidente de la Junta, el diálogo social, que en la anterior legislatura formaba parte de la denominación de la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos dirigida por Carolina España, se adscribe ahora al departamento de Presidencia, Sanidad y Emergencias. En concreto, se le asigna "el impulso y la coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales", según se detalla en el decreto referido.

De igual modo, la anterior Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional dirigida por María del Carmen Castillo ha pasado a denominarse en el nuevo Gobierno como Consejería de Educación, si bien entre sus competencias siguen figurando las de "formación profesional relativas a las enseñanzas del sistema educativo no universitario en Andalucía".

COMPETENCIAS EN "POLÍTICAS MIGRATORIAS"

Por otro lado, entre las competencias asignadas a la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad dirigida por Loles López (PP-A) figuran las relativas a "materias de igualdad, Servicios Sociales, familia, voluntariado, diversidad, violencia de género, dependencia, discapacidad, mayores, infancia" y "políticas migratorias", así como las de "coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo", según se recoge en el decreto.

Y, por su parte, se adscribe a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, 'Trade', que estaba adscrita a la anteriormente denominada Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.