El Área Sanitaria Sur de Sevilla atiende a 2.570 personas vulnerables,ocho veces más que toda la pasada campaña de calor

Una enfermera atiende una consulta vía telefónica como foto de recurso - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha intensificado este verano la estrategia de prevención frente a los efectos de las altas temperaturas sobre la salud, permitiendo ampliar de forma significativa la identificación y seguimiento de personas vulnerables. En el ecuador de la campaña, los equipos de enfermería de Atención Primaria ya han realizado 2.571 valoraciones iniciales, frente a las 315 registradas durante todo el verano de 2025.

Esta actuación se desarrolla en el marco del Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, impulsado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, informa en un comunicado.

Fruto de la anticipación de la llegada del calor extremo y la persistencia continuada de días de mayor riesgo (olas de calor 'epidemiológico'), se ha extremado la vigilancia de las personas vulnerables con el consiguiente incremento de valoraciones y seguimientos. Así, desde el pasado 16 de mayo, dicho protocolo dispone de su activación y estará vigente hasta el próximo día 30 de septiembre.

Al respecto, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (una de las más extensas geográficamente de Andalucía), cuenta con una población diana de 74.900 usuarios susceptibles de presentar un mayor riesgo ante episodios de calor extremo.

El objetivo del protocolo es reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la salud mediante la detección temprana de situaciones de riesgo y la puesta en marcha de medidas preventivas y de seguimiento adaptadas a cada persona.

Entre los colectivos prioritarios se encuentran las personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas, menores de cuatro años, personas con trastorno mental grave, usuarios cuya medicación puede dificultar la adaptación del organismo al calor y quienes viven o desarrollan su actividad laboral expuestos directamente al sol.

También reciben especial atención las personas en situación de vulnerabilidad social. En este dispositivo participan distintos perfiles profesionales de enfermería: profesionales de los centros de salud, enfermeras gestoras de casos, enfermeras referentes de centros residenciales y enfermeras especialistas en Atención Familiar y Comunitaria.

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO PARA ANTICOPARSE AL RIESGO

La identificación de usuarios se realiza a través de dos vías. Por un lado, mediante una captación activa dirigida a localizar a personas con factores de riesgo y a aquéllas que ya fueron incluidas en campañas anteriores. Por otro, mediante una captación oportunista durante la atención habitual en los centros sanitarios, incorporando a nuevos usuarios que cumplen los criterios establecidos.

El programa incluye, además, a pacientes dados de alta recientemente en los hospitales, gracias a la coordinación entre las enfermeras gestoras de casos hospitalarias y a los equipos de Atención Primaria, favoreciendo la continuidad asistencial tras el regreso al domicilio.

Las valoraciones se apoyan en un cuestionario que permite establecer el nivel de riesgo de cada usuario atendiendo a factores como sus patologías, tratamientos, situación familiar y apoyo social, entre otros. La mayoría de las personas valoradas han presentado un nivel de riesgo bajo.

No obstante, alrededor de un centenar de usuarios han sido identificados con un riesgo medio y alto, lo que ha requerido un seguimiento más estrecho mediante intervenciones de telecontinuidad y visitas domiciliarias por parte de los profesionales de enfermería. Educación sanitaria para prevenir los efectos del calor.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Paralelamente al seguimiento individualizado, los profesionales del Área Sanitaria Sur de Sevilla están desarrollando acciones de promoción de la salud dirigidas a reforzar los hábitos de prevención frente al calor entre la ciudadanía.

Estas actuaciones incluyen actividades divulgativas en escuelas de verano dirigidas a menores, sesiones informativas con profesionales de residencias de personas mayores mediante material audiovisual y encuentros con cuidadores y representantes del tejido asociativo.

Desde el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se destaca el papel esencial de la enfermería en la protección de la población ante situaciones de riesgo climático, reforzando la labor preventiva y asistencial en un verano marcado por la aparición temprana y la persistencia de episodios de temperaturas elevadas.