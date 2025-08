Área Sanitaria Sur de Sevilla recibe dos galardones de la Unidad Docente de Atención Familia de la provincia

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Docencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se ha alzado este viernes con dos galardones, 'Investigación TFR' --Trabajo Final de Residencia MIR-- y 'Excelencia Tutor de Enfermería', en los premios que cada año otorga la Unidad Docente Multidisciplinar de la provincia. En este sentido, el área ha destacado su "nivel provincial con la Medicina y Enfermería de Atención Familiar y Comunitaria".

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, el primer caso, revalidado por tercer año consecutivo, es un reconocimiento que valora "el mejor trabajo desarrollado por especialistas" cuando culminan la residencia en este ramo médico de la provincia, basándose en criterios de calidad, interés científico e impacto sanitario.

Por otro lado, el segundo galardón premia la "labor de un profesional en labores de tutor", en este caso de Enfermería, observando la trayectoria profesional, su implicación docente y prestigio adquirido entre los propios residentes, añade la Consejería de Salud y Consumo.

Así, el estudio premiado ha analizado un "importante problema de salud pública" como son las infecciones de transmisión sexual (ITS). El título de dicha investigación es 'Prevalencia de infecciones de transmisión sexual en mujeres valoradas en la consulta de planificación familiar de la Zona Básica de Salud de Los Palacios y Villafranca' (Sevilla).

Los investigadores principales del estudio son los MIR Manuel Gavilán y Sofía Pallarés del centro de salud Nuestra Señora de las Nieves en Los Palacios; María del Carmen Moguer, procedente del Centro de Salud San Isidro y Noemí Jiménez, del Centro de Salud Utrera Sur, puntualiza la Junta.

Además, como colaboradores han participado también la directora del Centro de Salud Las Nieves, María Victoria Rodríguez, una médica de familia de dicho centro, Cristina Durán, y la facultativa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Valme, Anaïs Corma. Igualmente, el estudio ha contado con el asesoramiento estadístico y metodológico de la Unidad de Estadística y Metodología de la Investigación a través de Carmen Almeida.

Al respecto, el tema del trabajo es de "enorme interés dado su impacto en salud pública". A criterio de la Junta, las infecciones de ITS tienen una "elevada prevalencia y consecuencias en salud". De hecho, en los últimos años, la incidencia de estas infecciones ha aumentado significativamente, añade la Consejería

Sobre esto, el objetivo principal del estudio es "determinar la prevalencia global de ITS", concretamente en la 'Chlamydia trachomatis'; 'Mycoplasma genitalium'; 'Neisseria gonorrhoeae'; VIH y sífilis, de mujeres atendidas en consultas de planificación familiar de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Los Palacios.

A su vez, el estudio ha buscado identificar "factores de riesgo asociados al diagnóstico de estas infecciones para proporcionar una base de cara al desarrollo de "estrategias preventivas y de intervención en esta población". Para ello, han participado un total de 394 mujeres, mayores de 18 años, que cumplían diversos criterios de inclusión como residir en ZBS Los Palacios y otorgar consentimiento informado.

En este sentido, las participantes completaron un cuestionario para registrar datos sociodemográficos, clínicos y sobre conductas sexuales. Así, se obtuvieron muestras biológicas --sangre y exudado endocervical--, para detectar ITS mediante técnicas de PCR y análisis serológico, puntualiza la Junta.

Los resultados han constatado la prevalencia global de ITS, registrándose un porcentaje del 5,3%. En concreto, la 'Chlamydia trachomatis' fue la ITS más común con un 3%, seguida de 'Mycoplasma genitalium' (2,3%), mientras que sólo se detectó un caso de Neisseria gonorrhoeae (0,3%) y no se encontraron casos de VIH y sífilis.

De este modo, las conclusiones ha demostrado "una prevalencia significativa de ITS en mujeres asintomáticas", donde se resalta la "necesidad de implementar cribados oportunistas y estrategias preventivas". Además, los autores han recomendado "fomentar el uso del preservativo y promover la educación sexual como medidas esenciales para reducir la incidencia y complicaciones de estas infecciones", destaca la Consejería.

Por otro lado, el segundo premio otorgado al Área Sanitaria Sur de Sevilla ha sido para el enfermero Francisco José Santos, galardonado como 'Excelencia Tutor de Enfermería'. Desde el año 2017, desarrolla su trabajo en el centro de salud 'Don Paulino García Donas'.

Más allá de esta labor, Santos también colabora asiduamente con la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria de la provincia de Sevilla, donde imparte cursos y talleres de diversos temas como cirugía menor o suturas a residentes médicos y enfermeros.

"Estos reconocimientos consolidan al Área Sanitaria Sur de Sevilla como un referente en docencia, investigación y excelencia profesional dentro del sistema sanitario andaluz", ha concluido la Junta.