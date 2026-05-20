Arranca la construcción de la estación Hospital Macarena de la Línea 3 del Metro de Sevilla

Imágenes de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. - CONSEJERÍA DE FOMENTO

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado este martes la construcción de la estación de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, junto al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, la situada a mayor profundidad, a 20 metros bajo tierra.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, este pasado martes ha comenzado a operar la hidrofresadora, un equipo de alta precisión, procedente de Bélgica, destinado a la ejecución de pantallas a mayor profundidad y en terrenos más complicados y de mayor espesor.

Esta estación, diseñada como un "nodo estratégico de movilidad" que se organiza estructuralmente en tres niveles, un vestíbulo y dos niveles de andenes superpuestos para albergar el futuro cruce con la Línea 4 del metro de Sevilla. Para ello, contará con pantallas de hormigón de 1,20 metros de espesor y hasta 38,5 metros de profundidad.

De esta manera, la presencia de esta maquinaria en la obra es "una señal de la relevancia y la alta dificultad técnica del proyecto", puesto que su uso solo se justifica en intervenciones de gran calado estructural o en entornos de extrema sensibilidad que exigen una precisión "milimétrica" y una estanqueidad total.

Asimismo, este sistema, al trabajar mediante rotación continua, reduce "drásticamente" el ruido y las vibraciones en comparación con los métodos tradicionales de impacto, "factor esencial" para minimizar las molestias a los pacientes del hospital cercano y para evitar interferencias con los equipos médicos de alta precisión de dicho centro.

De este modo, la hidrofresadora se suma así a los trabajos con pantalladoras en distintos puntos del tramo, como la avenida Doctor Fedriani, donde actualmente operan dos equipos con el apoyo de grúas auxiliares para la manipulación de armaduras y las labores de hormigonado.

Además, una tercera pantalladora se destinará próximamente a la ejecución del pozo de ataque necesario para construir el túnel en mina que discurrirá bajo el aparcamiento del Hospital Virgen Macarena, en la calle San Juan de Ribera, a la altura del Parlamento de Andalucía.

Como complemento a estas actuaciones, se están desarrollando trabajos de ejecución de pantallas de pilotes mediante el uso de dos pilotadoras, que reforzarán la protección de los edificios colindantes para "garantizar la estabilidad del terreno y facilitar la posterior ejecución de zanjas profundas destinadas a la instalación de colectores de saneamiento".

En este sentido, la Administración autonómica ha señalado que el objetivo es "ampliar la capacidad operativa de manera gradual", hasta contar con cuatro de estos equipos trabajando simultáneamente en este entorno.

En contexto, la línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y consisten en una doble vía de metro, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros ..más 1,4 kilómetros de ramal técnico--.

El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El tramo norte cuenta con doce estaciones, una en superficie y once subterráneas.