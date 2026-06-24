Arranca este jueves en Sevilla el programa de visitas nocturnas a la Casa de Blas Infante y sus jardines

Archivo - Vista general de la musealización del dormitorio de Blas Infante. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Autonomía de Andalucía volverá a abrir este verano y en concreto a partir de este jueves, 25 de junio, las puertas de la Casa de Blas Infante y sus jardines en horario nocturno con la sexta edición del programa de Visitas Nocturnas.

Según consta en la web oficial de la iniciativa, la programación de 2026 se desarrollará del 25 de junio al 11 de octubre y, como principal novedad, las visitas nocturnas tendrán lugar de jueves a domingo, con una duración aproximada de hora y media.

El horario de comienzo de la actividad será de nuevo diferente en dos periodos. Las visitas del 25 al 28 de junio y durante todo el mes de julio comenzarán a las 22 horas.

Tras la pausa de agosto, la actividad regresará del 3 de septiembre al 11 de octubre con inicio a las 21 horas.

Durante el recorrido, las personas visitantes podrán conocer la Casa de Blas Infante, los jardines y distintos elementos patrimoniales vinculados su vida y legado. Como complemento a esta programación, el Museo celebrará también seis jornadas de observación astronómica bajo el título 'Hércules en la bandera y en los cielos de Andalucía'.

El programa de visitas nocturnas a la Casa de Blas Infante y sus jardines. impulsado por primera vez en en año 2021, ha tenido una "gran aceptación" por parte del público, dado que en las cinco ediciones celebradas han participado un total de 1.749 personas.