Asociación Española de Cirugía acredita la labor de la Unidad de Cirugía Endocrina del Valme de Sevilla por su "calidad"

Profesionales del Hopital del Valme en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario de Valme, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha sido acreditada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) bajo unos parámetros que, entre otros, redundan en el mayor nivel de competencia de los profesionales de las unidades acreditadas junto a la calidad quirúrgica y seguridad de los pacientes.

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha informado que el centro hospitalario es el séptimo de España en recibir esta certificación, lo que "avala la calidad de su labor", mediante la valoración de indicadores como la experiencia de sus profesionales, el volumen de su actividad o su nivel de especialización, además de su "implicación en formación, docencia e investigación".

Según la Asociación Española de Cirujanos, que representa a más de 5.500 profesionales de todo el Estado, la acreditación de unidades ha contribuido a una estandarización de los procedimientos, que favorece una mejora de los resultados.

En este sentido, tanto la AEC como la Sociedad Europea de Cirujanos Endocrinos han abogado en los últimos años por la acreditación formal de unidades como una "medida clave para mantener y mejorar la calidad de los cuidados de salud".

El jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del hospital sevillano, Pablo Parra, ha reseñado que "esta acreditación supone una vía estratégica para consolidar la excelencia" y, al mismo tiempo, "reconoce el esfuerzo continuado de los profesionales implicados en la mejora de la asistencia y en la actualización permanente de conocimientos".

MÁS DE 500 INTERVENCIONES EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

La cirugía endocrina ha adquirido un protagonismo creciente dentro de los servicios de cirugía general debido al aumento de la complejidad de las patologías endocrinas y al desarrollo de técnicas quirúrgicas cada vez más precisas y menos invasivas.

En este mismo sentido, se ha encargado del tratamiento quirúrgico de las enfermedades tiroideas, paratiroideas y de las glándulas adrenales. La sociedad científica ha incidido en la alta prevalencia de esta patología y calcula que alrededor del 5% de la población tiene un nódulo palpable tiroideo; mientras que, de entre estos, entre el 7 y el 15% desarrollarán un cáncer.

La Unidad de Cirugía Endocrina del hospital sevillano, integrada dentro de su servicio de Cirugía General y Digestiva, ha dispuesto de una media de intervenciones anuales en torno a 300 cirugías, las cuales, aproximadamente el 80%, corresponden a actuaciones quirúrgicas sobre la glándula tiroides, y el 20% restante, sobre la paratiroides.

En los dos últimos años, el hospital sevillano registra más de 500 intervenciones quirúrgicas de patologías endocrinas, además de la presencia de dos consultas semanales y una "eficiente respuesta" en accesibilidad asistencial.

El equipo de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario de Valme lo conforman cuatro cirujanos: Jorge Díaz, Rosario Jurado, Jesús Cañete y Mercedes Díaz. Coordinado por Jorge Díaz, la unidad cuenta con los principales avances técnicos relacionados con su área de desempeño.

Destaca la estandarización del uso de la neuromonitorización intraoperatoria que "permite el control de las estructuras nerviosas de la zona durante la intervención, disminuyendo así el riesgo de lesiones", ha expresado la Junta.

Asimismo, se une a estos avances la implementación de angiografía de paratiroides en la cirugía endocrina junto a la instauración de un escreening de seguimiento de la morbilidad de las lesiones recurrenciales mediante el uso de ecografía de cuerdas vocales en el postoperatorio.

El equipo pone de relieve en su compromiso con la docencia el haber sido sede de la parte práctica del curso de cirugía endocrina para residentes; además de haber realizado un curso de ecografía aplicada a la cirugía endocrina, además de haber contado con la presencia de residentes de Cirugía General, así como de residentes rotantes de otras especialidades.

La parte asistencial y docente la completa el ámbito investigador, con la numerosa publicación de trabajos científicos en la revista de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, así como una activa participación con la presentación y defensa de comunicaciones científicas en congresos nacionales e internacionales.

Jorge Díaz ha valorado la acreditación como "un reconocimiento a un trabajo en equipo que hemos desarrollado con gran ilusión entre los compañeros. Supone analizar y comprobar que los resultados que obtenemos se encuentran dentro de los estándares de calidad reconocidos por las sociedades científicas y que podemos demostrar que eso es así".

ELEVADO NIVEL DE EXIGENCIA PARA LA CERTIFICACIÓN

La acreditación ha sido concedida por un período de cinco años, aunque se realiza una auditoría de seguimiento a los dos años de la certificación. Su logro demanda el cumplimiento de numerosos indicadores, cuya alta exigencia se traduce en que en la actualidad sólo siete hospitales españolas dispongan de ella.

Se trata de una red integrada por aquellos centros que cumplen con los estándares de excelencia establecidos por la sociedad científica en materia asistencial, docente e investigadora.

Para concederla, los auditores de la AEC estudian de forma científica las cirugías realizadas en un período de tiempo, sus indicaciones y las complicaciones presentadas. Se valora el conocimiento y la experiencia de los y las profesionales; así como que la unidad posea un volumen de actividad que garantice un nivel adecuado de calidad y seguridad.

Se ha considerado también el equipamiento y el personal, la capacidad de formación, la disponibilidad de un sistema de información para evaluar la actividad, y la existencia en el centro de un equipo multidisciplinar relacionado con la patología.