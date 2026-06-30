Detenido por cobrarle 2.000 euros a una conocida para hacer unas obras en su casa de Palma y no efectuarlas

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, estafarle 2.000 euros a una conocida que le pidió hacer unas obras en su casa e interrumpir la comunicación con ella cuando le requirió que las empezara.

El pasado mes de abril, una mujer interpuso denuncia en dependencias de la Policía Nacional por haber sido víctima de un posible delito de estafa por parte de un varón, al que contrató para realizar unos trabajos en el baño de su vivienda.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que la mujer manifestó que se puso en contacto con el varón, al que conocía con anterioridad, y este se comprometió a llevar a cabo la intervención por un importe de unos 2.500 euros.

La mujer informó que el presunto autor le solicitó un primer pago de unos 600 euros, con el pretexto necesitarlos para comprar el material con el que iniciar las obras. Posteriormente, le entregó otros dos pagos por valor de 1.400 euros con la excusa de que el primer presupuesto se había quedado corto.

Transcurridos más de dos meses sin que hiciera los trabajos, la mujer se puso en contacto con el hombre y este le manifestó que tenía problemas familiares y que no podía realizar los trabajos. Seguidamente, le bloqueó el teléfono y cortó la comunicación entre ambos.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de los hechos denunciados por la mujer. Tras las primeras pesquisas de investigación y corroborados los hechos, los agentes lograron identificar al presunto autor y comprobaron que el varón tenía una orden de detención por un juzgado de Palma.

Finalmente el pasado miércoles, los agentes llevaron a cabo un dispositivo para encontrarle y le detuvieron como presunto autor de un delito de estafa y reclamación judicial, para después trasladarle hasta dependencias policiales.