Aviso a conductores y peatones por la electrificación de la catenaria del tranvía de Alcalá (Sevilla)

Vías y catenarias del tranvía de Alcalá como imagen de recurso. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Fomento se coordina con Policía Local para incidir en la necesidad de respetar señales y cruces habilitados ante el paso de trenes

ALCALÁ (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta ha lanzado un aviso a conductores y peatones ante la electrificación de la catenaria del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), lo que posibilita la circulación de trenes en parte del recorrido, en concreto entre la Venta La Liebre, a la altura del recinto de talleres y cocheras, y la avenida de la Constitución, ya en zona urbana.

Los técnicos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han mantenido al respecto una reunión de coordinación con la Policía Local para fijar un dispositivo e informar a la ciudadanía de la necesidad de extremar las precauciones por motivos de seguridad y para evitar accidentes, informa la Consejería en una nota de prensa.

En ese sentido, se recomienda respetar las señales de tráfico durante el recorrido del tranvía y que se cruce por los viales y pasos habilitados. La puesta en tensión parcial de la catenaria implica que los trenes ya puedan desarrollar pruebas dinámicas.

Por ese motivo, los técnicos de Fomento han pedido al Ayuntamiento y, en concreto, a la Policía Local de Alcalá de Guadaíra, que, en el ámbito sus competencias municipales, adopte las medidas oportunas en materia de seguridad y, con ello, prevenir accesos indebidos.

Este paso supone la energización del sistema de alimentación eléctrica a 750 voltios en corriente continua. Con la electrificación de la catenaria se podrá verificar el correcto funcionamiento de los elementos asociados a la infraestructura eléctrica. Además, propiciará el desarrollo de las primeras pruebas dinámicas con trenes y así comprobar el comportamiento del material móvil, así como la interacción entre tren, vía y sistema de electrificación.

Entre los aspectos que se analizarán están captación de energía, la respuesta de los sistemas de tracción y frenado, así como la fiabilidad del conjunto de instalaciones. Asimismo, estos ensayos servirán para verificar parámetros clave de la infraestructura, como la geometría de la catenaria, el gálibo y las condiciones de explotación en distintos tramos del recorrido.