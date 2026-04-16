El Ballet Flamenco de Andalucía estrena el espectáculo 'Flamenco Patrimonio' en el Teatro Central de Sevilla

‘Flamenco Patrimonio’ Es Un Espectáculo Coreografiado Y Diseñado Por Patricia Guerrero Junto A Los Bailarines De La Compañía. Imagen: Fermín Rodríguez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, estrena este fin de semana en el Teatro Central de Sevilla su última propuesta escénica, 'Flamenco Patrimonio'. La compañía, dirigida por Patricia Guerrero, ofrecerá dos únicas funciones, este próximo viernes 17 de abril, a las 20,30 horas, y el sábado 18, a las 12,00 horas.

Concebido como un espectáculo coral, 'Flamenco Patrimonio', ha sido diseñado por la directora del Ballet, la coreógrafa granadina Patricia Guerrero, junto a los bailarines de la compañía, tomando como inicio o punto de partida la gala homónima que se celebró en la Bienal de Granada en septiembre de 2025, según ha informado la Junta en una nota.

"La colaboración y cooperación creativa de todo el elenco, formado por excelentes músicos y jóvenes bailarines, ha sido fundamental en la génesis de este espectáculo, que conjuga tradición y modernidad, riesgo y calidad", en palabras de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Asimismo, la consejera ha señalado que el flamenco es "una de las manifestaciones culturales que mejor identifican a Andalucía ante los ojos del mundo". A su juicio, este espectáculo coral, en el que sus intérpretes se entregan por completo sobre el escenario, "rinde homenaje sus raíces más profundas y a sus grandes maestros poniendo de manifiesto, una vez más, que el arte jondo nos hace únicos".

'Flamenco Patrimonio' es la cuarta producción dirigida por Patricia Guerrero desde que asumiera la dirección artística del Ballet Flamenco de Andalucía hace dos años. Tras su estreno en Sevilla, podrá verse en la 75º edición del Festival de Granada, donde será el encargado de levantar el telón de la sección de danza del certamen el sábado 13 de junio en el Teatro del Generalife, en una actuación en beneficio de la Fundación Reina Sofía.

Esta propuesta escénica rinde homenaje a los grandes maestros del arte jondo con motivo del 15º aniversario de la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. De este modo, la obra traza un recorrido por distintos palos flamencos a través de un repertorio musical que toma como punto de partida la música de Arturo Pavón y avanza por estilos como los verdiales, las peteneras o los romances.

Asimismo, la obra rinde un homenaje a Granada, llevando a escena la esencia del Albaicín y del Sacromonte, al tiempo que reinterpreta el legado artístico de Enrique Morente. La propuesta también reconoce la figura de Mario Maya, fundador de la compañía hace tres décadas.

"Es, en esencia, un viaje emocional y creativo por el mestizaje y la raíz de un arte que sigue vivo en sus jóvenes figuras", ha señalado la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia Guerrero.