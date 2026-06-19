El CAAC presenta en Sevilla 'La última pintura', una exposición con más de 200 obras de 32 artistas andaluces

La consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, preside una foto de familia tras inaugurar la exposición 'La última pintura' tras su presentación en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha inaugurado este viernes la exposición 'La última pintura' en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, comisariada por Curro González y Alberto Figueroa, "la muestra ofrece una visión panorámica de la creación pictórica que actualmente se desarrolla en Andalucía a través de una amplia selección de artistas y lenguajes, reflejando una realidad artística en constante evolución, transformación y renovación", ha señalado la consejera.

En palabras de Patricia del Pozo "este proyecto, sin duda una de las grandes propuestas de la programación del CAAC en 2026, se inscribe en la línea de trabajo que el centro desarrolla desde hace años con el objetivo de dar visibilidad a la creación contemporánea producida en Andalucía y de apoyar el trabajo de los artistas que desarrollan su actividad en la comunidad". En este sentido, la consejera ha valorado el planteamiento de "poner en diálogo las obras de 27 jóvenes artistas con la de cinco autores consagrados, evidenciando que ningún artista viene de la nada y que todos son hijos del tiempo en el que se insertan".

Así, la muestra, que podrá visitarse del 19 de junio de 2026 al 28 de febrero de 2027 en el Claustrón Sur y el Claustrón Este 2 de este museo sevillano, ofrece una aproximación abierta a los distintos modos de entender la pintura que conviven en el arte contemporáneo y evita intencionadamente considerar esta práctica desde una perspectiva cerrada o académica. Los dos centenares de obras seleccionadas proceden tanto de los fondos propios del CAAC, como de préstamos temporales de los propios artistas y de sus galeristas.

El título de la exposición 'La última pintura' propone una doble lectura. Por un lado, remite a la pintura más reciente; por otro, invita a reflexionar sobre la vigencia de esta práctica artística en el momento actual. En este sentido, los comisarios no plantean que la pintura deba ser privilegiada sobre otros procedimientos artísticos, sino que pretende dejar constancia de que la pintura es una forma de expresión que continúa desarrollándose, transformándose y renovándose dentro del panorama artístico contemporáneo.

Participan en ella 27 creadores, nacidos entre 1977 y 1998 y cinco autores de larga carrera. La exposición se compone de 12 secciones que organizan el recorrido atendiendo tanto a las relaciones que se establecen entre las obras como a los espacios en los que se presentan.