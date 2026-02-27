El CAAC de Sevilla inaugura 'Améfrica', un recorrido por la conexión entre África y las Américas a través de 130 obras

'Améfrica' Es Un Recorrido Por Las Conexiones Entre África Y Las Américas A Través De 130 Obras. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, presenta la exposición 'Améfrica. Conexiones diaspóricas en la Colección Jorge M. Pérez', comisariada por Helio Menezes. La muestra, que podrá visitarse en el Claustrón Norte y el Claustrón Este 1 hasta el 10 de enero de 2027, reúne 128 obras de 99 artistas procedentes de la Colección Jorge M. Pérez, así como de El Espacio 23, su centro de arte contemporáneo en Miami.

La exposición toma como punto de partida el concepto de 'amefricanidad' formulado por la intelectual afrobrasileña Lélia Gonzalez, quien elaboró este concepto a partir de su exploración 'sobre los fundamentos africanos en la formación estética y sociocultural de las Américas', señala el comisario. La recuperación de los trabajos de Gonzalez, como una de las voces críticas del pensamiento afrobrasileño, permite ofrecer, desde una cartografía relacional, política y estética, una lectura renovada de la impronta de 'lo africano' en la constitución misma de las Américas, tal como ha explicado la Junta en una nota.

'Al incorporar la 'f' de África, Léia Gonzalez propuso más que un neologismo', destaca Menezes. A partir del concepto que da nombre a la exposición, 'Améfrica', la muestra crea un diálogo entre artistas de diferentes generaciones, geografías y técnicas, que entre sí generan redes de interconexión al recrear las influencias históricas, visuales, simbólicas e intelectuales del continente africano sobre el americano. La directora general de Innovación y Promoción Cultural, Pía Halcón, ha destacado que 'actualmente, centros como la Tate Modern, el Centro Pompidou, el MACBA o próximamente la Bienal de Venecia, centran también su interés en las prácticas africanas y los afrodescendientes.

En concreto, en esta propuesta del CAAC, lo hace en diálogo con artistas como El Anatsui, Kara Walker, Faith Ringgold, Wifredo Lam, Igshaan Adams, Nick Cave, Maria Magdalena Campos Pons, Senzeni Marasela o Buhlebezwe Siwani, cuyas obras forman parte también de proyectos e instituciones de referencia'. En total, se presentan 128 obras de pintura, escultura, fotografía, instalación y textiles, realizadas por artistas nacidos en más de treinta países de África, América, Australia y Europa. La exposición es un reflejo de la dimensión global de la diáspora africana y su impacto en la cultura contemporánea americana.

Entre los artistas se encuentran obras de figuras de relevancia internacional como Kara Walker, María Magdalena Campos-Pons, Wifredo Lam, Rubem Valentim, Igshaan Adams, Zanele Muholi, El Anatsui o Esther Mahlangu, la artista más longeva del proyecto con 91 años. La muestra establece, asimismo, un diálogo entre pioneros como Rubem Valentim, Bertina Lopes y la propia Esther Mahlangu y artistas de generaciones posteriores como Nnena Okore, Ayan Farah o Kapwani Kiwanga, quienes comparten referencias similares en momentos históricos distintos. "Como coleccionista, me interesa apoyar obras que amplíen nuestra comprensión de la historia y cuestionen relatos simplificados. La influencia de la diáspora africana atraviesa continentes y generaciones, y ha sido determinante en la configuración del arte contemporáneo a nivel mundial," dice Pérez.

"Améfrica' subraya que todos compartimos orígenes entrelazados y que ninguna expresión artística, como tampoco ninguna sociedad, emerge de manera aislada. Somos el resultado de cruces, trayectorias y memorias compartidas". La selección de obras presentada en el CAAC reúne obras de artistas nacidos en más de treinta países de África, América, Europa y Australia, reflejando la dimensión global de la diáspora africana y los múltiples lenguajes en los que se manifiesta

El recorrido se compone de cinco capítulos inspirados en los planteamientos que Léia Gonzalez identificó como centrales en el proceso de 'africanidad', que organizan el conjunto de obras atendiendo a distintos ejes históricos, políticos y simbólicos. El primer apartado, 'Adaptación', hace referencia a las travesías forzadas y voluntarias que han marcado las relaciones entre África y América. Las piezas plantean cómo formas circulares de organización vital son más relevantes que los límites físicos entre los países. En este capítulo se incluyen obras de artistas que evocan los desplazamientos por mar y por tierra a lo largo de los siglos, itinerarios de productos y personas o territorios recreados como paisajes 'amefricanos'. Destacan aquí artistas como: Carlos Martiel, Chéri Samba, Grada Kilomba, Kara Walker, Nobukho Nqaba o Yinka Shonibare. Un segundo apartado sería 'Resistencia'.

Esta segunda selección de piezas evoca múltiples formas de expresión de este concepto, 'mostrando cómo distintas investigaciones artísticas buscan converger en los lenguajes de los activismos contemporáneos, traduciendo al terreno plástico las tensiones socio raciales de nuestro tiempo', señala Menezes. En este apartado hay que destacar la figura de la 'madre negra', un personaje clave que evoca formas de resistencia basadas en la lucha contra el racismo y la xenofobia, así como el cuidado u otras prácticas interrelacionales comprometidas con la transformación social. En este apartado se encuentran las obras de Buhlebezwe Siwani, Ellen Gallagher, Hank Willis Thomas, Juana Valdés, Maria Magdalena Campos-Pons, Rosana Paulino o Theaster Gates.

El tercer capítulo, 'Reinterpretación', examina los procesos de reinterpretación cultural que han dado lugar a nuevas formas de espiritualidad y religiosidad, modeladas por las experiencias de desplazamiento, resistencia y adaptación. Aquí se encuadran piezas que van más allá de la iconografía religiosa, se inspiran en espíritus ancestrales, en prácticas de trance o en rituales como formas de conocimiento y poder. En este ámbito destacan obras de Belkis Ayón, Juan Carlos Alom, Manuel Mendive Hoyos, Mansa Vickie Pierre, o Nick Cave, entre otros.

En una cuarta sección, 'Nuevas formas', destaca la capacidad de los artistas afrodescendientes para desarrollar nuevas formas de pensamiento y lenguaje. 'Estas propuestas instauran lenguajes híbridos que se manifiestan en campos cromáticos, esculturas y entramados textiles, movilizando materiales minerales, fibras orgánicas y también objetos otrora usados o descartados', señala el comisario de la muestra. Se incluyen aquí los trabajos de artistas como El Anatsui, Kapwani Kiwanga, Nnenna Okore, Senzeni Marasela, Sonia Gomes o Yanira Collado.

El último capítulo, bajo el título de 'Amefricanas', se centra en la autorrepresentación y en la construcción de un nuevo imaginario visual realizado por artistas mujeres negras que hablan de sí mismas en primera persona. A partir de pinturas, esculturas, fotografías o formas instalativas, estas creadoras buscan alejarse de los estereotipos coloniales. Las obras reunidas en este apartado proponen nuevas narrativas del cuerpo, el gesto, el deseo o la imagen. En este apartado se encuentran Agrade Camíz, Carrie Mae Weems, Elizabeth Catlett, Frida Orupabo, La Chola Poblete, Mickalene Thomas y Zanele Muholi, entre otras. Con 'Améfrica. Conexiones diaspóricas en la Colección Jorge M. Pérez', el CAAC inicia su programación expositiva de 2026 con un proyecto que profundiza en las relaciones culturales entre ambos lados del Atlántico.