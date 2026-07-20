Cardiología del Hospital de Valme (Sevilla) renueva su equipamiento ecográfico con ocho nuevos equipos

Un sanitario del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Valme (Sevilla) maneja un ecógrafo cardiovasculas de última generación. - HOSPITAL UNIVERSITARO DE VALME

SEVILLA 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Valme (Sevilla), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha incorporado ocho nuevos equipos de ecografía cardiovascular como parte de un proceso de actualización tecnológica, desarrollado entre 2024 y 2026, que ha permitido con una inversión de 445.000 euros "mejorar la capacidad diagnóstica y el seguimiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares" en el Área Sanitaria Sur de Sevilla.

Según ha precisado la Junta en una nota, los nuevos equipos ofrecerán "una mayor calidad de imagen y nuevas funcionalidades que facilitan una valoración más precisa de la estructura y el funcionamiento del corazón", una mejora "especialmente relevante" en pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedades valvulares, miocardiopatías y otras patologías cardiovasculares que requieren un seguimiento especializado.

En este sentido, la ecografía cardíaca se ha convertido en una de las "principales herramientas diagnósticas de esta especialidad", dado que permite tanto estudiar el corazón de forma no invasiva como obtener información fundamental para orientar el diagnóstico, valorar la evolución de los pacientes y adaptar las decisiones clínicas a sus necesidades.

La incorporación de los nuevos equipos se ha realizado de forma progresiva en los distintos centros del Área Sanitaria Sur de Sevilla, donde el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Valme desarrolla su actividad asistencial especializada. De esta manera, se instaló en 2024 un ecógrafo destinado a la Unidad de Dolor Torácico del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Valme, con una inversión de 56.000 euros, mientras que en 2025 se incorporaron dos nuevos equipos destinados a las consultas del hospital sevillano y al Centro Periférico de Especialidades de Morón de la Frontera.

Asimismo, se han incorporado cinco nuevos ecógrafos en 2026, en los que uno de ellos corresponde a la plataforma de última generación instalada en el Hospital Universitario de Valme, mientras que los cuatros restantes han sido derivados a los centros de la periferia sevillana de especialidades de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Morón de la Frontera, así como al Hospital de Alta Resolución de Los Alcores.

En suma, la repasada distribución ha permitido reforzar la disponibilidad de tecnología diagnóstica avanzada en los distintos dispositivos asistenciales y favorecer una "atención especializada más accesible para la población de referencia del Área Sanitaria Sur de Sevilla".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO APOYO AL DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR

Dentro de esta actuación, la Junta ha destacado la incorporación de una "plataforma de ecografía cardiovascular de última generación" que integra herramientas avanzadas de imagen e inteligencia artificial y "funciona como apoyo al trabajo de los especialistas sin sustituir el criterio clínico", de manera que ha permitido automatizar determinadas mediciones durante la exploración y aportar información adicional para la valoración clínica, mediante la optimización de tanto la agilidad como la precisión de los estudios.

Del mismo modo, la nueva tecnología ha supuesto "un avance especialmente relevante en áreas como la cardiología estructural, donde la ecografía desempeña un papel fundamental en la valoración de pacientes candidatos a procedimientos mínimamente invasivos", al mismo tiempo que ha facilitado la planificación y seguimiento de determinadas actuaciones dentro de la actividad asistencial especializada.

Al hilo, el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Valme, Francisco Javier Molano, ha destacado que "cada avance en la calidad de imagen permite conocer mejor qué está ocurriendo en el corazón de cada persona y disponer de más elementos para tomar decisiones clínicas precisas y personalizadas".

Por último, la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, ha subrayado que esta incorporación "continúa avanzando en la renovación tecnológica y pone a disposición de los profesionales herramientas que contribuyen a mejorar la calidad asistencial y la atención a la ciudadanía".