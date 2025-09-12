Cazalla (Sevilla) acoge la ceremonia de presentación del primer Estratotipo Global de Límite declarado en Andalucía

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Cazalla de la Sierra (Sevilla) ha acogido este viernes la ceremonia de presentación del Estratotipo Global de Límite (GSSP, por sus siglas en inglés) de 'El Pintado 1', cuya distinción sitúa al Parque Natural Sierra Morena de Sevilla-Geoparque Mundial de UNESCO en la exclusiva lista de lugares con la máxima relevancia geológica mundial.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el nuevo estratotipo sevillano se localiza en una sucesión continua de pizarras negras fosilíferas al norte del embalse de El Pintado, en el término municipal de Cazalla de la Sierra.

Este GSSP constituye el séptimo estratotipo español y el primero de Andalucía, siendo el más antiguo de todos. Su ubicación en un Geoparque de la red mundial de UNESCO es muy significativa ya que lo posiciona como el tercer Geoparque de España con esta nueva consideración.

La delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Inma Gallardo, ha expresado que "la importancia de la aprobación del Estratotipo pone de manifiesto la categoría mundial del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, dentro de la geología". Este hito geológico, que fue presentado científicamente el pasado mes de junio de 2024.