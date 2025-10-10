CEIP La Candelaria de Sevilla mejora sus instalaciones para la atención a diversidad y el confort térmico de sus alumnos

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha culminado recientemente en el CEIP La Candelaria de Sevilla dos actuaciones clave orientadas a mejorar tanto la accesibilidad como el confort térmico del centro, con una inversión total superior a los 203.000 euros.

Según una nota emitida por la Junta de Andalucía, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, acompañado por el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Moreno, y el equipo directivo del colegio, ha visitado el centro para conocer in situ el resultado de las obras.

Una de las principales intervenciones ha consistido en la reforma de la antigua vivienda del ordenanza, ubicada en la planta baja del centro y hasta ahora en desuso. Con un presupuesto de 89.900,88 euros, finalizada el 6 de junio de 2025, el espacio se ha transformado en un aula específica con un aseo completamente adaptado, incluyendo grúa de transferencia, camilla, ducha enrasada y salida directa a un patio exterior acotado, destinada a atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

La segunda actuación, con un presupuesto de 113.612,72 euros y finalizada el 26 de julio de 2024, ha mejorado el aislamiento térmico y la eficiencia energética del edificio mediante la sustitución de carpinterías por otras de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, renovación de persianas y enrejados por lamas orientables de aluminio lacado, y plantación de especies arbustivas y arbolado de sombra para proteger la fachada sureste del sol.

Según la Junta, ambas intervenciones forman parte de la estrategia del centro y de la administración educativa para garantizar entornos educativos inclusivos, accesibles, sostenibles y seguros para todo el alumnado.