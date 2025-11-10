Un centenar de profesionales del Virgen del Rocío de Sevilla se unen para promover la Investigación y la Innovación

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha constituido un nuevo grupo de trabajo para la promoción de la Investigación e Innovación, que ha celebrado su primera reunión con la asistencia de casi un centenar de profesionales de todas las áreas del centro.

Según ha informado el hospital en una nota de prensa, esta iniciativa tiene como propósito "fomentar la cultura investigadora, potenciar la colaboración entre unidades y promover la participación en proyectos de innovación que mejoren la práctica clínica y la atención a los pacientes".

El grupo está formado por profesionales con experiencia o interés en la investigación, y tiene una composición "interdisciplinar" que incluye a representantes facultativos y de enfermería de todas las Unidades de Gestión Clínica del centro médico.

Asimismo, también aglutina a responsables de áreas como el Grupo de Innovación Tecnológica, la Plataforma de Apoyo a la Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (Uicec), la Unidad de Ensayos en Fase I/II, la Unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico (UAME), el Biobanco, el Comité de Ética de la Investigación, la Comisión de Docencia, la coordinación de trasplantes y las gerencias de Fisevi e IBIS, entre otros.

La institución ha explicado que el grupo está presidido por la directora médica y la directora de enfermería y trabajará "en diversas líneas estratégicas" como son fomentar la cultura y la actividad investigadora en todas las áreas del hospital; detectar barreras y proponer soluciones para mejorar la investigación o promover la formación y la capacitación en investigación e innovación.

También se centrará en difundir convocatorias, ayudas y oportunidades de financiación, dar visibilidad a los proyectos, publicaciones y resultados generados en el hospital; e impulsar la participación en redes y consorcios nacionales e internacionales.

De esta forma, dentro del objetivo de optimizar procesos y fortalecer las capacidades del personal investigador, el grupo ha detallado que "pretende detectar barreras y proponer soluciones para mejorar la actividad investigadora; identificar necesidades formativas y promover acciones específicas y difundir convocatorias, ayudas y oportunidades de financiación".

En cuanto a la meta de potenciar la cooperación y el posicionamiento del hospital en el ámbito científico, el equipo se centrará en promover la participación en redes, consorcios y colaboraciones interinstitucionales; impulsar la captación de talento investigador; participar en la Jornada bianual de investigación del hospital; y establecer objetivos vinculados a investigación en los acuerdos de gestión de las unidades, según han explicado los profesionales.