El Centro Andaluz de las Letras propone encuentros en Sevilla con los autores Víctor del Árbol y Darío Quesada

El autor Víctor del Árbol. - JUNTA DE ANDALUCÍA / PLANETA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza esta semana en Sevilla dos citas literarias para diversos públicos. El jueves, 12 de febrero, el Premio Nadal 2016, Víctor del Árbol, hablará sobre su nueva novela 'Las buenas intenciones' (Destino), y el viernes, 13 de febrero, el novel poeta Darío Quesada leerá poemas de su primer libro, 'Mi cantar vuelve a plañir' (Talón de Aquiles), siendo ambas actividades con entrada libre hasta completar el aforo de la Biblioteca Infanta Elena.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, la actualidad narrativa llega de la mano de Víctor del Árbol y su nueva novela 'Las buenas intenciones', última entrega de la 'Trilogía del sicario sin nombre'. En esta obra, el autor entrelaza el crimen organizado, la especulación inmobiliaria, las criptomonedas, los secretos de Estado e Iglesia "y un pasado que se deja enterrar". Así, Del Árbol conversará con el escritor Fernando Repiso sobre este trabajo, que viene precedido de 'Nadie en esta tierra' y 'El tiempo de las fieras'.

En contexto, Del Árbol cuenta con varios galardones como el Nadal 2016 por 'La víspera de casi todo', el Prix du Polar Européen 2012 por 'La tristeza del samurái' o el Grand Prix de Littérature Policièri 2015 por 'Un millón de gotas', considerado uno de los libros más destacados de 2021 en Estados Unidos según 'Publishers Weekly'. Asimismo, ha publicado más títulos, muchos de ellos traducidos a numerosos idiomas, y goza de "gran éxito", especialmente en Francia, donde es caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Esta actividad está prevista el jueves, 12 de febrero, a las 19,00 horas en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena.

En esta línea, el Centro Andaluz de las Letras continúa divulgando la poesía a través de encuentros con poetas de toda índole dentro el ciclo 'Poesía en el Centro'. En esta ocasión, el joven Darío Quesada, antiguo alumno de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores que el Centro organiza cada año, leerá poemas de su primer libro 'Mi cantar vuelve a plañir', de la editorial Talón de Aquiles.

En contexto, se trata de un gran lector desde muy pronta edad, lo que le llevó a escribir narrativa y poesía "con gran creatividad". En su primera obra publicada explora el amor y el desamor en la juventud, la vulnerabilidad, el desengaño y la aceptación.

Sus amigos estarán presentes en la actividad participando en la lectura de poemas. La Biblioteca Pública Provincial será escenario de este acto literario que espera convertirse en un punto de atracción de la nueva poesía. Así, la cita será el viernes, 13 de febrero, a las 19,00 horas. Toda la información de estas actividades se encuentra disponible en 'www.centroandaluzdelasletras.es'.