El Centro de Transfusión de Sevilla rinde homenaje a los donantes de sangre este sábado en Constantina

Archivo - Imagen de recurso de un donante de sangre - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla organiza una gala homenaje a los donantes de sangre y plasma de Constantina este sábado, 27 de junio, en el marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. El evento se celebra en la Plaza de Toros de la localidad (21,00 horas) y consistirá en un desfile de modelos y actuaciones de diferentes artistas.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Silvia Pozo; el alcalde, Rubén Ribera, y la directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, María José Aguado, presidirán el evento. En el desfile participarán como modelos tanto personal sanitario de Constantina y de los centros de salud de la comarca Sierra Norte, como de la base aérea de Constantina, pacientes transfundidos y trasplantados.

Para el desfile se ha contado con la colaboración altruista de destacados diseñadores de flamenco y ceremonia como: Iló-Liló y Bym, Lucía Márquez, Pepa Garrido, y Maricruz (flamenca), Esclavina (inspiración taurina), Juan Foronda (mantones y complementos). Los complementos los aporta Marta Ovelar y Marebo y Minerva&Co Collection. La empresa Salirse de Madre (Beatriz Cuevas) organiza el desfile infantil.

Respecto a las actuaciones, intervendrán artistas como Gabriel Dinca (violinista), Tomás el Tamborilero y el coro de Nuestra Señora de Robledo de Constantina. Para la organización de esta gala, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Constantina, además de con la colaboración de empresas e instituciones que conforman la red de colaboradores habituales de la donación de sangre y médula en la provincia de Sevilla: Fundación la Caixa, Fundación Acaye Cayetano Massons Pérez, Real Círculo de Labradores y Agencias de Emergencias Sanitarias 061 Andalucía.

Los donantes de los diez municipios de la Sierra Norte --Alanís, Almadén, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto-- han recibido una invitación en su móvil vía sms. El citado centro ruega a los asistentes que acudan vestidos con los tonos de la sangre: rojo por los hematíes, naranja por las plaquetas y la donación de médula ósea y amarillo-crema por el plasma.