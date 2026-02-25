El CEO de Ikea, Eva González, el director de Ciberseguridad de Google y las UCI pediátricas, Medallas de Andalucía 2026

Archivo - Eva González presenta la gala del Día de Andalucía del 28 de febrero de 2025 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. (Foto de archivo).- JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles, 25 de febrero, la relación completa de personas y entidades que recibirán las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se conceden con motivo del día de la región, que se conmemora cada 28 de febrero, y entre quienes figuran el director general CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu; la modelo sevillana Eva González; el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero, y la red de Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos desplegadas en las ocho provincias.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, han dado a conocer la relación completa de galardonados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Como Hijos Predilectos de Andalucía 2026 han sido reconocidos, como ya avanzó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado domingo, la actriz sevillana Paz Vega y el cantante onubense Manuel Carrasco.

Y, respecto a las medallas de Andalucía, en este año han sido distinguidos, entre otros, el Museo de la Autonomía andaluza con la medalla 'Manuel Clavero Arévalo'. Situado entre los municipios sevillanos de Coria y la Puebla del Río, el recinto incluye la Casa y los Jardines de Blas Infante, y alberga símbolos originales como la primera bandera andaluza diseñada por el considerado como 'padre de la patria andaluza'.

Con la medalla de Andalucía en la categoría de las Humanidades y las Letras han sido distinguidos la periodista Sandra Golpe, natural de San Fernando (Cádiz), que dirige y presenta el informativo de mediodía de Antena 3 Noticias desde 2017, y el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google (Google Safety Engineering Centers-GSEC), Bernardo Quintero, nacido en Vélez-Málaga.

En la categoría de las Artes, se distingue con una medalla al grupo de sevillanas Cantores de Híspalis, que este año celebra medio siglo de vida "llevando el nombre de Sevilla y de Andalucía por todo el mundo".

Con las medallas de la Cultura y el Patrimonio se reconoce este año al torero sevillano José Antonio 'Morante de la Puebla' y a la cantante y actriz malagueña Ana Mena, dos nombres que ya avanzó el presidente de la Junta el pasado lunes en sendos apuntes en su cuenta en la red social 'X'.

En el apartado del Deporte, una de las Medallas de Andalucía será para la futbolista sevillana Olga Carmona, internacional absoluta con España, selección con la que se proclamó campeona del mundo en 2023, y también para la karateca malagueña María Torres García, que compite en la modalidad de 'kumite' (más de 68 kilogramos), y que en su trayectoria acumula ya cuatro medallas mundiales y el logro de haber subido a lo alto del podio en tres torneos consecutivos.

EL PUEBLO DE ADAMUZ, MEDALLA A LA SOLIDARIDAD TRAS EL ACCIDENTE DE TREN

La Medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia ha recaído en el pueblo de Adamuz (Córdoba), como ya avanzó la semana pasada el presidente de la Junta, "en reconocimiento a la respuesta generosa y auxilio a las víctimas" del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Por otro lado, la Junta concede este año las Medallas a la Economía y la Empresa a la almeriense Ana Requena, que es presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España desde 2023 y presidenta de la Fundación Randstad desde 2025, y al granadino Raúl Berdonés, fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, uno de los mayores grupos audiovisuales de Europa.

Asimismo, con la Medalla a la Investigación, la Ciencia y la Salud ha sido distinguida, por un lado, Rosa María Rodríguez Domínguez --natural de Guarromán (Jaén)--, profesora titular de la Universidad de Jaén e investigadora de referencia internacional en Informática, cuyo trabajo se centra en la toma de decisiones, el modelo de preferencias lingüísticas y la lógica difusa, y también las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos desplegadas en las ocho provincias andaluzas, que garantizan "una atención integral, personalizada y humanizada a menores con enfermedades graves, tanto en el hospital como en el domicilio".

Por otro lado, con la Medalla a la Proyección de Andalucía se distingue a la modelo y presentadora de televisión sevillana Eva González, que fue proclamada Miss España en 2003, y que ha presentado programas como 'MasterChef' y 'La Voz', y al director general CEO de Ingka Group (Ikea), el gaditano Juvencio Maeztu, quien tras 25 años en dicha compañía, asumió en noviembre de 2025 la presidencia y dirección general del Grupo Ingka, el mayor franquiciado de la marca a nivel mundial.

Y, por último, la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental recae este año en Luis Bolaños Figueredo, empresario sevillano que es consejero delegado de Iberhanse Corporate, empresa de cítricos que cofundó en 1992.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES ENTRE LOS PREMIADOS

La entrega de estos reconocimientos se llevará a cabo este próximo sábado, 28 de febrero, en una gala que se celebrará, como viene siendo habitual, en el teatro de La Maestranza de Sevilla, y será presentada por la periodista almeriense Isabel Jiménez, que relevará en esta función respecto a las últimas ediciones de esta gala a Eva González, premiada este año con una de las medallas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado en un comentario publicado en su cuenta de la red social 'X' que, "por segunda vez, y de manera consecutiva, hay más mujeres galardonadas que hombres" con las distinciones por el 28F, y ha defendido que todos los premiados "representan la capacidad del pueblo andaluz para dar la mejor respuesta en beneficio de todos".