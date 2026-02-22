El onubense Manuel Carrasco y la sevillana Paz Vega, Hijos Predilectos de Andalucía este próximo 28F

Manuel Carrasco y Paz Vega serán nombrados Hijos Predilectos de Andalucía. - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que el cantante de Isla Cristina (Huelva), Manuel Carrasco, y la actriz sevillana Paz Vega, serán nombrados Hijos Predilectos de Andalucía este próximo sábado 28 de F.

En su cuenta de la red social X, consultada por Europa Press, Juanma Moreno ha adelantado esta noticia y ha resaltado que ambos Hijos Predilectos son "dos referentes del talento de Andalucía".

El presidente de la Junta ha destacado que Manuel Carrasco "ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo". Igualmente, ha confirmado que será el cantante isleño el que interpretará el himno de Andalucía.

