Cerca de 200 pacientes reciben tratamientos oncológicos innovadores en el Hospital de Valme, con 43 ensayos clínicos

Un paciente recibe atención médica en una consulta de Oncología del Hospital de Valme. - HUV

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 pacientes reciben tratamientos oncológicos innovadores y personalizados en el Hospital de Valme de Sevilla, que ha impulsado 43 ensayos clínicos en cuatro años. Con motivo de la celebración este miércoles, 4 de febrero, del Día Mundial Contra el Cáncer, este centro hospitalario, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), subraya la importancia de la investigación en el avance de esta enfermedad.

Esta "intensificación significativa" en el ámbito investigador oncológico del hospital sevillano lo corrobora su jefe de servicio de Oncología, Manuel Chaves, que destaca que la investigación es "clave" para "la constante innovación y avance en el conocimiento de cualquier enfermedad; en la oncológica, el objetivo es comprobar la eficacia de nuevos tratamientos que pueden conllevar un aumento de la supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes", señala el centro en un comunicado.

De este modo, "participar en estos ensayos permite a nuestros pacientes el acceso precoz a las innovaciones", añade el doctor. En este sentido, la apuesta y el esfuerzo realizado lo respalda tanto el impulso del número de ensayos clínicos, como la integración en redes de investigaciones nacional y el incremento de pacientes participantes. En los últimos cuatro años, se han abierto 43 ensayos clínicos nuevos en distintas patologías.

"Ello ha abierto la puerta a la participación de 175 pacientes, facilitando el acceso a terapias innovadoras y contribuyendo, al mismo tiempo, al progreso del conocimiento científico con la incorporación de nuevas evidencias científicas en la práctica clínica diaria", abunda el facultativo. Entre las principales líneas de investigación del servicio de Oncología del Valme, destacan los estudios sobre biopsia líquida, mediante el análisis de biomarcadores por secuenciación masiva (NGS) en suero de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, junto a la investigación sobre la implicación del marcador SLFN11 en el carcinoma de células pequeñas.

CERCA DE 26.000 CONSULTAS ANUALES

Los indicadores de actividad asistencial del Servicio de Oncología del hospital sevillano reflejan el crecimiento en sus diferentes dispositivos. En 2025, se atendió un total de 1.250 nuevos pacientes con patologías oncológicas y en el área de consultas se contabilizaron 25.600 asistencias.

De ellas, se ha registra un aumento especialmente significativo en las consultas de valoración del tratamiento oncológico, tanto oral como parenteral, que crecieron un 35%, mientras que las destinadas a revisión experimentaron un ascenso del 10,8%.

En un dispositivo asistencial tan importante como es el hospital de día oncológico, donde se lleva a cabo la administración de tratamientos, el número de pacientes que recibieron terapias intravenosas creció un 22,6%, alcanzando cerca de 1.300 pacientes atendidos.

Por su parte, la actividad asistencial en pacientes oncológicos hospitalizados experimentó un aumento del 67,6%, reflejo de una mayor complejidad clínica y de una atención más especializada. Los datos de este servicio clínico ponen en valor el incremento de la administración de tratamientos de inmunoterapia neoplásica y el empleo de terapias personalizadas dirigidas contra alteraciones moleculares concretas. La actividad que lleva a cabo permite incrementar las posibilidades de curación o la prolongación de la supervivencia de pacientes con determinados tipos de tumores.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

La prevalencia de las patologías oncológicas en el Área Sanitaria Sur de Sevilla es la siguiente: en primer lugar el cáncer de mama, seguido por el cáncer de colon y en tercer lugar el cáncer de pulmón. Al respecto, desde el servicio de Oncología se destaca la colaboración y coordinación multidisciplinar para el avance en tratamientos novedosos, como la inmunoterapia neoplásica o los tratamientos personalizados en el marco de la medicina de precisión.

La coordinación de oncólogos con radiólogos, patólogos, radioterápicos o farmacéuticos hospitalarios, entre otros, permite diseñar estrategias terapéuticas individualizadas, basadas en el perfil molecular del tumor y en las características clínicas de cada paciente.

Según la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, "esta visión conjunta, canalizada a través de comités de tumores y circuitos asistenciales coordinados, no sólo mejora la eficacia de las terapias innovadoras; sino que también optimiza la seguridad, reduce los tiempos de decisión y refuerza el acompañamiento integral del paciente a lo largo de todo el proceso oncológico".

El Hospital de Valme ofrece cobertura sanitaria a una población de referencia cercana al medio millón de habitantes. En este Día Mundial Contra el Cáncer, el centro reafirma su compromiso con una atención oncológica de calidad, basada en la mejora continua y en la humanización de la asistencia con el impulso de la investigación como pilar fundamental en la lucha contra esta enfermedad.