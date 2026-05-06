Cinco empresas de Sevilla pasan a la final de los 'Premios Emprendemos' de la Junta por su innovación

Foto de familia tras la final de los 'Premios Emprendemos'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas sevillanas han sido las ganadoras de la decimotercera edición de 'Premios Emprendemos' en Sevilla, una iniciativa desarrollada en la región por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, en la que han sido reconocidas "por la innovación que aplican al desarrollo de su actividad, por su potencial de crecimiento, así como por su impacto social, económico y medioambiental".

Junto a ello, se ha tenido en cuenta el valor que aportan a la sociedad, en función de su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), informa la Junta en una nota de prensa. Se trata de Biotfy, Enthariel Games, Laseron, M2R Agrofarm y Pretium Renovables.

En este sentido, Biotfy desarrolla soluciones inteligentes para el monitoreo ambiental y de la biodiversidad mediante tecnologías IoT, IA y análisis de datos espaciales, mientras que Enthariel Games es un estudio dedicado al desarrollo de videojuegos originales para consolas y PC, abarcando el diseño, la programación y la producción.

Por su parte, Laseron aplica tecnología de limpieza láser sostenible en industria, arquitectura y patrimonio, permitiendo eliminar residuos sin abrasión ni productos químicos y M2R Agrofarm es una empresa biotecnológica dedicada a producir y transformar proteína sostenible a partir del insecto Tenebrio molitor, orientada a usos agroalimentarios.

Por último, Pretium Renovables desarrolla proyectos de energía renovable, principalmente biometano, identificando suelos óptimos y realizando estudios técnicos y ambientales.

Las cinco firmas ganadoras, seleccionadas por un jurado integrado por expertos de distintos organismos dedicados al fomento del emprendimiento en Sevilla, han recibido este miércoles sus reconocimientos de la mano del director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Miguel Angel Araúz, y del director Centro de Empresas DayOne Andalucía, Pedro Navarro, en representación de MicroBank.

El director general de Fomento del Emprendimiento, que ha clausurado la gala, ha señalado que el talento emprendedor presente en esta edición de los Premios Emprendemos "refleja la capacidad de Andalucía para generar soluciones nuevas y abrir oportunidades reales de crecimiento".

En esta línea, ha destacado "la diversidad y la solidez" de las propuestas que se han presentado en la provincia y ha subrayado que "ponen de manifiesto la incorporación efectiva de la innovación y el conocimiento al desarrollo económico y social de Andalucía".

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Universidad ha subrayado las iniciativas finalistas, al tiempo que ha destacado que "muestran que en Sevilla hay talento capaz de abrirse camino más allá de las oposiciones".

"Estos proyectos evidencian el apoyo que presta Andalucía Emprende para que nuevas ideas puedan convertirse en actividad económica real, de modo que propuestas en biomedicina, agricultura o tecnología representan la Andalucía innovadora que nace en nuestras universidades y que se está consolidando en la provincia", ha añadido.

Las cinco 'startups' sevillanas ganadoras han conseguido incorporarse directamente al ranking de 'empresas Top50' con mayor impacto de la región. Esto les permitirá competir con otras 45 empresas por alzarse con el premio al emprendimiento innovador, en la gala final que la Consejería de Universidad celebrará en Huelva el próximo 25 de junio.

TRES FIRMAS ASPIRAN AL 'TOP50'

Junto a ellas, otras tres firmas sevillanas han sido seleccionadas como aspirantes al ranking 'Top50', sello con el que se distingue a las 50 iniciativas con mayor impacto del ecosistema emprendedor andaluz. Se trata de Acciparte, Ballify y Sonora Intelligence.

Acciparte es una solución digital basada en códigos QR que permite registrar accidentes directamente desde el lugar del incidente, sin necesidad de instalar aplicaciones. En paralelo, Ballify es una plataforma SaaS que digitaliza la gestión de escuelas de pádel y permite administrar clases y reservas sin que los alumnos tengan que registrarse ni descargar aplicaciones.

Por su parte, Sonora Intelligence desarrolla agentes virtuales por voz con IA para la atención de llamadas, automatizando ventas, captación de leads, reservas y resolución de consultas. Estas tres firmas pasan ahora a una segunda fase, en la que tendrán una nueva oportunidad de llegar a la final.

Al respecto, serán evaluadas por un comité regional que seleccionará a un total de 10, de entre las 24 andaluzas (tres por provincia) que queden en los puestos seis, siete y ocho en las galas provinciales. De las 276 candidaturas andaluzas que se han presentado a los XIII Premios Emprendemos, 29 lo han hecho en la provincia de Sevilla.

Estos reconocimientos tienen como objetivos distinguir, apoyar y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, tanto de reciente creación como ya consolidadas, con hasta cinco años de vida.

GALA REGIONAL

La gala regional de los 'XIII Premios Emprendemos', que organiza Andalucía Emprende, tendrá lugar en Las Cocheras del Puerto de Huelva. A ella concurrirán las 50 finalistas andaluzas, que serán evaluadas por un jurado regional compuesto por emprendedores y empresarios referentes y expertos en financiación.

Solo una de ellas será reconocida como la empresa más innovadora de Andalucía y recibirá un premio de 5.000 euros, financiado por MicroBank. Además, se otorgará un reconocimiento a la empresa mejor valorada en cada una de las provincias andaluzas.

Las 'Top50' tendrán acceso preferente a la participación en eventos de referencia con corporaciones y startups en los que colabore Andalucía Emprende, tanto a nivel local como nacional e internacional. También podrán optar, con carácter prioritario, al servicio de alojamiento empresarial gratuito que ofrece este instrumento público en sus más de 800 naves y oficinas, así como a otros servicios de apoyo, visibilidad y oportunidades de networking e inversión.

Esta iniciativa tiene como objetivos reconocer y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, así como favorecer la conexión y el networking entre personas que quieran crear, desarrollar o transformar una empresa. También busca estimular la creatividad y la búsqueda de oportunidades de negocio en personas que tienen potencial emprendedor o una idea que aún no han puesto en marcha.