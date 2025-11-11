Colegio Arboleda de Sevilla e instituto Los Álamos de Bormujos (Sevilla) reconocidos en premios 'Flamenco en el Aula'

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concedido este lunes los Premios 'Flamenco en el Aula' correspondientes al curso 2024-2025, que reconocen las mejores iniciativas del profesorado para divulgar el arte 'jondo' en los centros docentes.

Según una nota remitida por la Junta, han sido reconocidos el colegio Arboleda de Sevilla y el instituto Los Álamos de Bormujos (Sevilla). Las distinciones tienen el propósito de "fomentar" la creación de materiales y recursos didácticos rigurosos y atractivos y de reconocer las buenas prácticas docentes que promueven la transmisión de este arte en las aulas andaluzas.

La consejera María Carmen Castillo ha destacado que los premios reconocen el talento de "nuestros docentes", así como su "esfuerzo, la creatividad y la sensibilidad del profesorado que han hecho del flamenco una herramienta pedagógica viva". Además, ha señalado que el flamenco está presente en el currículo para que "sea conocido y valorado", un arte que ha sido reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En la primera modalidad de los galardones, de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos, el segundo premio ha recaído en el proyecto 'Cultura Flamenca en 3º de ESO', realizado por la profesora Cristina Carmona Delgado, del IES Los Álamos de Bormujos (Sevilla). El Trabajo que se enmarca en la asignatura Cultura del Flamenco, impartida en el grupo de diversificación de 3º ESO del instituto.

En el segundo apartado de experiencias y buenas prácticas docentes, el primer premio ha correspondido al trabajo 'I Festival Flamenco 360º. La semilla del flamenco' elaborado por el colegio Arboleda de Sevilla. Consiste en la organización de un espectáculo de flamenco inclusivo junto a personas con diversidad funcional y TEA, con el objetivo de sensibilizar sobre la inclusión educativa y cultural.

Los premios 'Flamenco en el Aula', en sus once ediciones, han distinguido a más de 80 proyectos educativos con la participación acumulada de cerca de 300 docentes y equipos directivos pertenecientes a más de 200 centros de toda Andalucía. El total de candidaturas presentadas supera las 500 propuestas procedentes de las ocho provincias andaluzas, mostrando una representación equilibrada de toda Andalucía y sostenida en el tiempo.