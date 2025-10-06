Comienza la vacunación de gripe y Covid para los profesionales del Virgen del Rocío (Sevilla) hasta el 12 de noviembre

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde este lunes, el Hospital Virgen del Rocío ha abierto el plazo para que sus profesionales sean vacunados tanto de gripe como de Covid hasta el próximo 12 de noviembre, de lunes a viernes y de 8,30 a 14,00 horas. Como novedad, este año las vacunas se administran en el salón de actos del Hospital de Rehabilitación y Traumatología, ubicado en la planta baja del centro hospitalario.

Según ha informado la Junta en un comunicado, desde la Intranet del hospital se puede acceder para pedir cita, aunque no es necesaria, dado que también se pueden vacunar sin cita previa. Asimismo, en el portal se encuentra el cuestionario de la 'Campaña de Vacunación Gripe y Covid 2025-2026: Vigilancia de la Salud HUVR', en el que puede indicar si quiere vacunarse de gripe, de Covid o de las dos en el mismo acto, el lugar de trabajo, las contraindicaciones y cualquier circunstancia que le haya provocado en años anteriores la vacunación.

Este cuestionario también se encuentra en la entrada del salón de actos, por si no lo lleva por adelantado o prefiere acudir sin cita. El servicio de Salud Laboral diseña cada año, junto a la dirección de personal, esta campaña de vacunación con el objetivo de "difundir información, fomentar y hacerla accesible a todo el personal que trabaja en los centros, sean sanitarios, personal de gestión o de servicios, así como, lograr una amplia cobertura para evitar la trasmisión de ambos virus a los pacientes".

Los profesionales de Salud Laboral, que dependen de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL), se encargan también de la inyección de la vacuna. El servicio de Farmacia, por su parte, gestiona la custodia y el traslado de esta vacuna en las condiciones de refrigeración necesarias para ponerla con todas las garantías de seguridad.

Tanto la gripe como el Covid son "problemas de salud pública y un riesgo biológico para el personal sanitario" y, como tal, forma parte de los programas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores, según ha señalado la institución. Por tanto, entre los beneficios que conlleva vacunar a los trabajadores sanitarios según la Junta, se encuentran la protección personal y el evitar que contagien de manera involuntaria a los pacientes que atienden, a otros compañeros y a sus familiares o personas allegadas con las que convivan.