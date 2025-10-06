Comisión de Lactancia Materna del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla celebra una convivencia con madres lactantes

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Lactancia Materna del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla celebrará una actividad de convivencia con madres lactantes y sus familias por tercer año consecutivo en el marco de la celebración de la efemérides de esta práctica de alimentación natural.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, se trata de un desayuno que tendrá lugar mañana martes a las 10,30 horas en el paseo central del Hospital Universitario de Valme. La "especial sensibilidad" del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla sobre los grandes beneficios de la lactancia materna en la salud materno-infantil desencadenó hace tres años la organización de esta iniciativa en línea con la participación ciudadana y la promoción de la salud.

De este modo, dicha área sanitaria se adhiere esta conmemoración centrada en el compromiso del fomento y apoyo continuos de la lactancia en torno a la "excelencia de cuidados en el ámbito perinatal". Este año bajo el lema 'Construyendo sistemas de apoyo sostenibles', además de sumarse a este compromiso y apoyar la defensa de la lactancia materna, tiene por objetivo compartir experiencias, disipar dudas y ayudar con consejos a través de la cualificación de sus profesionales formados en esta materia. "Será un lugar de encuentro entre madres, familias y profesionales, con un ambiente distendido", ha señalado.

La Comisión de Lactancia Materna está integrada por una veintena de profesionales de diferentes perfiles tanto de atención primaria como del Hospital Universitario de Valme implicados en el proceso perinatal: obstetras, ginecólogos, pediatras, matronas, enfermeras, Tcaes, residentes y la propia Subdirección de Enfermería como exponente de la circunscripción del ámbito de los cuidados.

Se trata de un órgano estratégico para velar por la potenciación de esta práctica desde sus centros. Por su parte, la lactancia materna constituye una de las líneas estratégicas de este área sanitaria como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados, dentro de la red internacional de centros que han sido seleccionados en el programa internacional Best Practice Spotlight Organization (Bpso) que lidera la Registered Nurses Association of Ontario (Rnao) de Canadá en el que participan instituciones proveedoras de salud y académicas de todo el mundo.