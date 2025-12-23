La Consejería de Cultura convoca 600.000 euros en ayudas para el desarrollo de proyectos audiovisuales

Archivo - Miembros del equipo de rodaje de la serie 'Berlín' en el puente de Triana. A 28 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, convoca las subvenciones para el desarrollo de proyectos de obras audiovisuales en Andalucía para el año 2026, que cuentan con una dotación económica de 600.000 euros. Así lo ha publicado este martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días a partir del día siguiente al de su publicación, por lo que finaliza el próximo 16 de enero, según los cálculos ofrecidos por la Junta en una nota. Esta línea de incentivos busca impulsar la creación de obras audiovisuales en Andalucía en su fase de desarrollo como etapa clave para la consolidación de proyectos cinematográficos y audiovisuales.

La principal novedad de esta convocatoria con respecto a la del ejercicio anterior es que las ayudas estarán íntegramente financiadas con fondos propios de la Consejería de Cultura y Deporte. Esta circunstancia permitirá flexibilizar y simplificar el proceso de ejecución de las subvenciones y su posterior justificación, facilitando la gestión administrativa por parte de las personas y entidades beneficiarias.

Asimismo, la convocatoria recoge una planificación temporal que permitirá resolver las ayudas con la "antelación suficiente" para que los proyectos beneficiarios puedan concurrir posteriormente a otras líneas de apoyo, tanto del ICAA como de la propia Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en fases posteriores de producción.

Los solicitantes deberán demostrar que han producido, en los últimos seis años (o doce años en caso de proyectos de animación), al menos dos cortometrajes o un largometraje calificados por grupos de edad y obtenido el correspondiente certificado de nacionalidad española, o que han participado en una serie o película de televisión como productora y que tienen, al menos, un 10% de titularidad sobre estas producciones.

Cada solicitante podrá presentar hasta cinco solicitudes distintas, siempre que sean proyectos diferentes. Para alcanzar la condición de beneficiarios provisionales o suplentes, los proyectos deben alcanzar al menos 65 puntos y recibirán hasta 50.000 euros por propuesta, siempre que dicho importe no supere el 40% del presupuesto presentado. La modalidad de pago establecida consiste en un anticipo del 50% del importe de la subvención a la fecha de emisión de resolución y un segundo pago por la cantidad restante una vez finalizada y justificada la actividad.

Los criterios de valoración son la viabilidad y el interés del proyecto, la calidad del proyecto de guion, la trayectoria de la productora, la trayectoria del guionista, la valoración de las inversiones y gastos realizados en Andalucía, y la calidad estratégica de marketing, distribución, impacto y sostenibilidad, entre otros. Toda la información relativa a la convocatoria, requisitos y procedimiento de solicitud podrá consultarse en el BOJA y en los canales oficiales de la Consejería de Cultura y Deporte y de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Con esta convocatoria, a la que se suma la publicada el pasado jueves 18 de diciembre de ayudas a salas de exhibición cinematográfica, por valor de 1.473.333,34 euros, "la Consejería de Cultura y Deporte amplía y consolida el conjunto de líneas de apoyo actualmente vigentes dirigidas al sector audiovisual andaluz".

De este modo, la Junta de Andalucía fomenta, a través de incentivos, la labor desarrollada por nuevos realizadores, el tejido industrial, los documentales y proyectos de ficción en formato de cortometraje y largometraje, al tiempo que se trabaja en acciones dirigidas específicamente a los guionistas y otra a las salas de exhibición, concebidas como espacios esenciales para la difusión del audiovisual andaluz, garantizando su sostenibilidad y facilitando el acceso del público a una programación diversa y de calidad.