La Consejería de Cultura participa en la nueva edición de Festivalada en Sevilla con tres lecturas dramatizadas

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, reitera su colaboración con el Festival de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía, Festivalada, en su segunda edición. El Espacio Santa Lucía, sede del Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía en Sevilla, acogerá en las próximas semanas tres lecturas dramatizadas que ponen el foco en la visibilización de nuevas miradas y voces diversas dentro de la creación escénica contemporánea.

Esta colaboración, que da continuidad a la realizada en la edición anterior, se enmarca en las líneas de actuación de la Consejería destinadas a fomentar la igualdad de género en el ámbito de las artes escénicas y la música, así como a apoyar la creación contemporánea andaluza y los proyectos culturales con dimensión social y vocación inclusiva, según lo detallado por la Junta en una nota.

Esta semana tendrá lugar la primera de las lecturas dramatizadas, 'María Zambrano: voz de la razón poética'. El recital combina música y palabra para ofrecer un acercamiento a la obra y al pensamiento de la filósofa malagueña, y propone un recorrido por su universo filosófico y poético a través de textos propios y de autores y autoras que marcaron su trayectoria. En esta actividad, que será el próximo jueves a las 19,30 horas, participan Carmen Serrano Serrano, Antonio López Serrano, Carmen Serrano Ceballos y Jesús Barbero Espinosa.

El 12 de febrero, a la misma hora, se representará 'Quejartura', una lectura dramatizada que reflexiona sobre la precariedad laboral y la frustración vital desde una mirada contemporánea y comprometida. La obra contará con las interpretaciones de Carlos F. Bravo y Mireya Ramírez, bajo la dirección y dramaturgia de Mela Servent.

La programación de Festivalada en el CIRAE se completa el 19 de febrero con 'Soy lo que quiero ser', un proyecto de teatro inclusivo que da voz a las personas autistas y promueve la comprensión y la aceptación de la diversidad. La obra, desarrollada en colaboración con la Escuela de Teatro Viento Sur y la Asociación de Autismo Sevilla, recorre las distintas etapas de la vida desde el punto de vista de una persona autista y reúne en escena a intérpretes autistas y no autistas.

Bajo la dirección de Rocío Cuadrelli, contará con la participación de Clara Otero Alonso, Alicia Martínez Mendoza, Christian Machuca Borrego, María Dolores Camacho Trenado, Melina Calderón Carvajal, Jorge Martínez Siljeström, Pilar Abad Carrión, Gloria Linares Fernández, Pepe Navarro Ríos como intérpretes. La asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía (ADA), organizadora de este encuentro, reúne a directoras de artes en vivo de todo el territorio andaluz.

Su objetivo es difundir y visibilizar su presencia y proyectos, creando redes de mujeres profesionales en el ámbito escénico andaluz. Con su participación en este encuentro, que comenzaba el pasado 30 de enero y se alargará hasta mediados de febrero ofreciendo actividades diversas que invitan a la reflexión, la Consejería de Cultura reafirma su compromiso con una cultura diversa, inclusiva y comprometida con la igualdad, apoyando proyectos que amplían la mirada sobre la creación escénica andaluza contemporánea.