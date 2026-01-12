El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela Gutiérrez, llegando a la rueda de prensa. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el decreto por el que se crea y regula la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía.

Según ha detallado la Junta en una nota, la creación de esta Mesa da respuesta al mandato establecido en el artículo 7 del Estatuto y se configura como un órgano colegiado de participación social de las asociaciones de mujeres rurales y del mar, a través del cual canalizar su representación y presencia en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas del medio rural y marítimo.

La mesa tendrá como funciones garantizar y fortalecer la interlocución de las entidades y asociaciones de mujeres rurales y pesqueras; actuar como foro de transmisión y detección de necesidades; servir de cauce de participación en la incorporación de la perspectiva de género; proponer sugerencias y aportaciones sobre las iniciativas que se les trasladen; e impulsar el seguimiento y evaluación de las actuaciones para la puesta en marcha del estatuto.

Además, el decreto regula la organización de la mesa, que estará presidida por la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, contará con una vicepresidencia ejercida por la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y estará integrada por un vocal por cada una de las asociaciones de mujeres representativas de los ámbitos agrario, pesquero, agroalimentario y de desarrollo rural en Andalucía.

Así, estarán representadas la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía (Fademur), la Federación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (Ceres), la Asociación de Emprendedoras Rurales de Andalucía (Aeran), la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía (Amcae), la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (Coamur) y la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca (Andmupes); así como por un vocal por cada centro directivo de la Consejería.

De igual modo, la Secretaría corresponderá a una persona funcionaria de carrera del grupo A1 responsable de la Unidad de Igualdad de Género.

En cuanto a su funcionamiento, la mesa se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, pudiendo celebrarse sesiones extraordinarias, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, con voto dirimente de la Presidencia en caso de empate.

Asimismo, el decreto establece un plazo de dos meses desde su entrada en vigor para la celebración de la sesión constitutiva de la mesa, en la que deberá presentarse un borrador del reglamento de funcionamiento interno.