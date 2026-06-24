La Copa Sevilla de Tenis presenta su 63ª edición con apoyo institucional y un cartel inspirado en la Plaza de España

La consejera de Cultura y Deporte en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en la presentación del cartel oficial de la 63ª edición de la Copa Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, han asistido en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla a la presentación del cartel oficial de la 63ª edición de la Copa Sevilla Challenger de Tenis, cuyo diseño está inspirado en la Plaza de España.

La Copa Sevilla, que se celebrará del 7 al 13 de septiembre en las instalaciones del Real Club Tenis Betis, organizador de la competición, alcanza esta edición consolidada como uno de los torneos más importantes del circuito ATP Challenger y una de las citas deportivas de mayor tradición en Andalucía, según ha detallado la Junta y el Consistorio sevillano en una nota.

En su intervención, Del Pozo ha valorado "la proyección internacional" de este evento y su capacidad para "unir deporte y cultura como señas de identidad de Andalucía". Asimismo, ha subrayado el papel del torneo como "motor de promoción deportiva", señalando que "apostar por la celebración de eventos deportivos en Andalucía es una apuesta segura, por su impacto en la práctica deportiva, el retorno económico y la salud de la ciudadanía". En este sentido, ha recordado que la tasa de práctica deportiva en la comunidad alcanza ya el 56% de la población, y que "cada euro invertido en deporte supone un importante ahorro en gasto sanitario".

La titular de Cultura y Deporte en funciones ha destacado también la repercusión internacional de la Copa Sevilla, que "ha contribuido a situar a la ciudad en el mapa del tenis profesional y cada año reúne a grandes jugadores y miles de aficionados", convirtiéndose en "un motor de proyección internacional, de actividad económica y de orgullo colectivo".

En relación al nivel deportivo de la competición, Del Pozo ha recordado que por sus pistas han pasado jugadores de primer nivel mundial y que el torneo "continúa siendo una plataforma clave para el desarrollo de jóvenes talentos". Además, ha nombrado hitos como el primer punto ATP logrado por Rafael Nadal en Sevilla o la participación de figuras emergentes que posteriormente han alcanzado la élite como Carlos Alcaraz, entre otros.

Igualmente, la consejera ha puesto en valor el compromiso del Gobierno andaluz con el tenis y con los grandes eventos deportivos, destacando el apoyo a la Copa Sevilla y a otras competiciones nacionales e internacionales celebradas en la comunidad. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno andaluz comparte la "ambición" de la organización para "seguir elevando el nivel del torneo, con el objetivo de que pueda dar el salto a categorías superiores del circuito".

Por su parte, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla ha hecho hincapié en que esta cita "convierte a la ciudad en un referente internacional, ya que es un torneo que goza de gran prestigio gracias a la excelente organización que lo ha llevado a consolidarse como el más prestigioso de Andalucía".

La Copa Sevilla se sitúa entre los 35 torneos más prestigiosos del mundo. Desde que en 2023 alcanzó la categoría ATP Challenger 125 está considerado como uno de los quince mejores eventos sobre tierra batida a nivel global. En España, la Copa Sevilla es el quinto torneo más representativo. Cuenta con una dotación en premios en esta edición de 203.900 euros.

EL CARTEL: UNIÓN DE DEPORTE Y CULTURA

La Copa Sevilla concede cada año un papel destacado a su imagen gráfica como parte de la identidad del torneo. En cada edición, el concepto creativo toma como referencia elementos vinculados al patrimonio cultural y monumental de la ciudad. El cartel de esta edición ha sido realizado por Tipo Design House, estudio de diseño gráfico multidisciplinar especializado en branding e identidad corporativa, fundado en 2007 por Rafael Fuentes y Javier Morales.

Respecto al cartel, la consejera de Cultura y Deporte en funciones ha resaltado la imagen de esta edición de la 63ª edición Copa Sevilla de Tenis "refleja perfectamente la esencia de la ciudad de Sevilla y nuestra importante herencia cultural, uniendo historia, ciudad y deporte en un mismo concepto".

Se ha inspirado en la Plaza de España, centrándose en un detalle arquitectónico universalmente reconocido: la rica solería y los azulejos pintados que visten los pilares de las balaustradas de sus puentes. Ese juego cromático de azules y blancos sobre cerámica no es solo un elemento decorativo; es un emblema vivo de la artesanía, la historia y la luz de Sevilla.

Para relacionar esta imagen con el tenis, se ha creado una composición que combina la silueta de una raqueta clásica con los motivos visuales de la cerámica de la Plaza de España. Las cuerdas de la raqueta reproducen la retícula de los azulejos, mientras que los elementos ornamentales se integran en el marco de la pieza.

UN CLUB CASI CENTENARIO

El Real Club Tenis Betis mantiene una estrecha vinculación con Sevilla desde su fundación en 1929. A lo largo de su trayectoria, el club ha formado parte de la vida social y deportiva de la ciudad, desarrollando una actividad ligada a la práctica deportiva y a la promoción de valores como el esfuerzo, la superación, el respeto y el compañerismo.

Esta relación con Sevilla también se refleja en el Foro del Centenario, una iniciativa que, además de poner en valor la trayectoria de la entidad, plantea un espacio de reflexión sobre el futuro de la ciudad y de Andalucía. El proyecto se suma asimismo a las actividades previstas con motivo del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, una conmemoración en la que la cultura y el deporte tendrán un papel destacado.