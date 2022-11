La copla protagoniza la propuesta teatral de la Red de Teatros Públicos de este jueves en Tomares (Sevilla)

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en colaboración con las entidades locales inscritas en la Red Andaluza de Teatros Públicos, lleva este jueves 3 de noviembre a las 20,30 horas al Auditorio Municipal Rafael de León, de Tomares (Sevilla), a Manuel Galiana y Guillermo Fernández con 'La Copla. Y sin embargo te quiero'.

Recital mixto de guitarra y voz, Manuel Galiana recita poemas de Rafael de León y Guillermo Fernández interpreta a la guitarra algunos de los temas más representativos de la copla española. Un viaje por los versos y los acordes de uno de los géneros musicales más representativos y que forman parte de la memoria emocional, ha informado la Junta en una nota de prensa este miércoles.

Manuel Galiana (Premio Nacional de Teatro y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes) y Guillermo Fernández llevan casi una década recorriendo juntos escenarios. La sabiduría y templanza de Galiana se funden con la voz de la guitarra de Guillermo en un espectáculo con el que han recorrido varios escenarios de la geografía española con un gran éxito el pasado verano en los Reales Alcázares de Sevilla.

Por su parte, el día 4, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural de la Villa, de La Rinconada, Teatro del Temple bajo la dirección de Carlos Martín ofrece la obra 'Los hermanos machado'. Pocas familias literarias ejemplifican el desgarro que provoca una guerra civil como la de los Machado. Durante tres años, los hermanos, que se sabían en bandos opuestos, no quisieron criticarse, pero tampoco se hablaron. Y cuando Manuel quiso encontrarse con Antonio, el diálogo ya no era posible. Los actores Carlos Martín, Félix Martín y Alba Gallego llevan al escenario ese encuentro que no pudieron tener.

El día 5, en el mismo espacio escénico, será la compañía PanPán con su teatro de máscaras la que lleve al espectador la obra 'El amo'. Dirigida por Montse Gómez y Sergio Rueda, presentan una historia conmovedora, salpicada de humor, sobre la necesidad de amar y los riesgos a lo que eso nos expone. PanPán Teatro es una compañía sevillana que nace de la complicidad entre Marta Pajuelo y Pablo Canela, quienes tras varios años explorando lenguajes diversos, se adentran ahora en la máscara expresiva, a través de la cual buscan un medio original que les permita poner en escena historias que nacen de temas actuales de marcado carácter social.