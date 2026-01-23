'Coreos Coros y Corros' y 'Caramel', propuestas para este fin de semana en el Teatro Central en Sevilla

'Coreo Coros Y Corros' Y 'Caramel', Propuestas Para Este Fin De Semana En El Teatro Central (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acoge este fin de semana el estreno absoluto de 'Coreos Coros y Corros', el nuevo trabajo de las andaluzas Irene Cantero y Natalia Jiménez. De igual modo, en la sala A, Clara y Ariadna Peya, Les Impuxibles, junto a Pablo Messiez, presentan 'Caramel', un espectáculo para siete intérpretes que aúna teatro, danza y música.

Según ha explicado la Junta en una nota, ambas propuestas llegan al espacio con las localidades agotadas. La nueva propuesta Irene Cantero y Natalia Jiménez, 'Coreos Coros Corros', llega a la Sala Manuel Llanes el viernes y sábado a partir de las 17,00 horas.

Esta propuesta cambia la disposición de la sala por un espacio circular que permanecerá abierto para que "el público entre y salga las veces que desee". Se trata de una propuesta que "desborda" los límites y las fronteras tradicionalmente impuestas por los géneros escénicos en la que Jiménez y Cantero plantean una experiencia artística basada en la "autoría diluida", entendida no como la desaparición de las identidades, sino como "una forma de componer con todas ellas, de generar una creación colectiva en constante transformación".

Así, el espectáculo "pone en crisis" los elementos convencionales de la escena, así el cuerpo de las intérpretes, el espacio escénico, la narratividad musical, la iluminación y el propio dispositivo teatral "se desbordan" para escribir desde otros lugares, fuera de los márgenes académicos tradicionales. Por tanto, "la escena se convierte en un territorio vivo, compartido, permeable al encuentro entre creadoras, intérpretes y público".

En palabras de las propias artistas, es "una instalación sonora y moviente donde bailarinas y espectadores comparten una experiencia profunda y consciente para construir un estado coreográfico colectivamente".

Inspiradas por el pensamiento de Remedios Zafra, las dos autoras entienden esta experiencia como "una oportunidad de hacer pública la intimidad y convertirla en un instrumento político". La colaboración se sustenta en la convicción de que "otros modos de crear, dialogar y estar juntas son posibles", y de que "esos modos constituyen una clave para la organización, la cooperación y la autogestión".

'CARAMEL', EN LA SALA A CON ENTRADAS AGOTADAS

Una colaboración "inédita" entre las hermanas Ariadna y Clara Peya, Les Impuxibles, y el dramaturgo Pablo Messiez recala en la Sala A este mismo fin de semana. Se trata de 'Caramel', un espectáculo de creación que abre la puerta a la reflexión sobre el consumo de drogas y, de manera más amplia, sobre las adicciones y sus múltiples formas de manifestación. Además, cuenta con el Premio Teatre Barcelona 2025 al Mejor Espectáculo de Escena Híbrida.

Les Impuxibles, fruto de la fusión artística entre una pianista y una bailarina, han desarrollado un lenguaje propio y "transdisciplinar" en el que el activismo y la reflexión social son señas de identidad. En trabajos anteriores han abordado cuestiones como la salud mental ('Suite TOC nº 6'), el suicidio ('Harakiri') o los trastornos alimentarios ('Hambre').

Bajo un título que combina "dulzura" y "amargura", el espectáculo apenas menciona explícitamente las "drogas", el "consumo" o las "adicciones". Todo se sugiere y se construye a través del movimiento, la música, la palabra, el gesto, la iluminación y el sonido. Un espacio escénico marcado por un muro acristalado y una puerta que podría dar acceso a un bar musical sirve de soporte para una narrativa donde las composiciones originales de las hermanas Peya funcionan como "columna vertebral emocional".

"¿Cuál es tu droga?", se pregunta al público al inicio. La obra apunta tanto a las sustancias como a las múltiples dependencias que atraviesan la vida contemporánea, vinculadas a la soledad, al vacío y a la culpa. Los textos de Pablo Messiez retratan personajes "al límite de sus contradicciones, frágiles, estigmatizados, profundamente humanos".

No obstante, el mes de enero acaba con 'La calidesa', de Marta Barceló, Tolo Ferrà, Coma14, La Société de la Mouffette y el Festival Grec, junto al estreno absoluto de 'Aibar/rabiA', firmado por la creadora y bailarina Vanesa Aibar, que se presentará el 31 de enero en la Sala A.

En cuanto a la venta de entradas de los espectáculos de febrero, ya están a la venta. La programación se abrirá los días 6 y 7 con Luz Arcas/La Phármaco y el espectáculo 'Tierras raras' en la sala A; y en la sala Manuel Llanes, el sábado 7, el vocalista de León Benavente Abraham Boba trae '163 Centímetros'.

La programación continúa el fin de semana del 13 y 14 con Nina Laisné, François Chaignaud, Nadia Larcher y el estreno en España de 'Último helecho'. Los días 20 y 21, el espacio de la Consejería de Cultura y Deporte contará de nuevo con doble programación. Por un lado, la Sala Manuel Llanes acogerá el primer trabajo escrito, dirigido e interpretado por Oriol Pla, 'Travy'. Por otro lado, la sala A recibe a Miet Warlop con la obra de indisciplina 'One song. Histoire(s) du théâtre IV'.

Por último, el mes de febrero acaba el fin de semana del 27 y el 28 con el estreno absoluto del primer trabajo en conjunto de Yinka Esi Graves y Poliana Lima, 'A Place to Dance'; y en la sala A, Miguel Del Arco, Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze presentarán 'La Patética'.